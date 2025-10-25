Μία ανάρτηση που έγινε πριν λίγες ώρες στη δημοφιλή ομάδα «Συμβαίνει στα Τρίκαλα» έχει προκαλέσει χαμό από σχόλια και χαμόγελα.

Ένας Τρικαλινός, προφανώς χτυπημένος από τα βέλη του έρωτα, αναζητά τη μυστηριώδη ξανθιά που συνάντησε στο Lidl της οδού Πύλης γύρω στις 11:30 το πρωί. Τη θυμάται καλά: μπεζ μπλούζα και φούστα στο ίδιο χρώμα, αθλητικά παπούτσια και υφασμάτινη τσάντα πολλών χρήσεων.

«Απλά σε είδα και σε τόσο κόσμο σε ξεχώρισα, θέλω να σε ξαναδώ» γράφει χαρακτηριστικά, κλείνοντας το μήνυμα με την επική φράση: «Βοηθήστε χωριανοί!»

Η ανάρτηση έχει ήδη γίνει viral, με δεκάδες Τρικαλινούς να προσπαθούν να τον βοηθήσουν να βρει τη “μπεζ” της καρδιάς του.

Άραγε θα τα καταφέρει; Θα έχει happy end αυτή η ιστορία;

Εμείς στο trikalaview.gr του το ευχόμαστε ολόψυχα – γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού μπορεί να σε περιμένει ο έρωτας… ακόμα και ανάμεσα στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ!