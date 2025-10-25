Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών η Αλεξάνδρα Αγοραστού. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 στις 12 μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου στη Λάρισα.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Τα παιδιά: Κωνσταντίνος – Χριστίνα Αγοραστού, Αγγελική – Γεώργιος Γκαμπέτας

Τα εγγόνια: Αλεξάνδρα, Αναστάσιος, Αναστασία, Ελένη – Παναγιώτης

Το δισέγγονο: Απόστολος

Τα αδέλφια

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο κέντρο «Φρούριο».

Η σορός της εκλιπούσης θα βρίσκεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό στις 11.30 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο Παλαιό Κοιμητήριο Λάρισας.