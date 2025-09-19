Με πολύ χορό και τραγούδι από το φάσμα της ελληνικής παράδοσης, συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Τρικκαίων στο Τρικαλινό Παζάρι 2025. Την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν τραγούδια από την παράδοση του τόπου μας, με τον Δημήτρη Χατζή στο τραγούδι, τον Νεκτάριο Παπαγεωργίου στο κλαρίνο και δεξιοτέχνες μουσικούς. Το κέφι στα ύψη, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί επισκέπτες του Παζαριού να στήσουν χορό με τραγούδια που εμπνέουν, όπως συμφώνησαν και από τον Δήμο Τρικκαίων οι αντιδήμαρχοι Σοφία Αλεστά και Ζωή Παπαναστασίου, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη και ο κ. Στέλιος Καραγιώργος διευθυντής στο Μουσείο Τσιτσάνη.