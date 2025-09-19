Με την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητα, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνονται οι δράσεις του Δήμου Τρικκαίων για τη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025. Νωρίτερα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου συνεχίζονται οι εκδηλώσεις κυρίως στον πεζόδρομο της Ασκληπιού, με ορισμένες να διεξάγονται και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας.Για την Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, θα κλείσουν τμήματα δύο δρόμων, για να υλοποιηθεί σειρά δράσεων με παιδιά και πολίτες, με στόχο την προώθηση του μηνύματος «Κινητικότητα για όλους. Συγκεκριμένα, θα κλείσουν από το πρωί, η οδός Κανούτα (από τη Αννης Κομνηνής μέχρι την Ασκληπιού) και η οδός Οθωνος (από την Ασκληπιού μέχρι τη Γαριβάλδη). Οι δράσεις περιλαμβάνουν παιχνίδια για παιδιά, αθλητικές δραστηριότητες, ενημέρωση, rollers, μπάσκετ 3Χ3, μουσική, χορό, συναυλία!

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είναι το ακόλουθο:

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

Δράσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Δράση ενημέρωσης για τους πολίτες σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα των μετακινήσεων

Από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου – Τρικκαίων



9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και βιωματικό παιχνίδι για όλους σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Αγία Άννα» και το Σύλλογο ΑμεΑ «Η Συμπαράσταση».

10:00

«Αγώνας δρόμου για μικρούς και μεγάλους»

Παραποτάμια διαδρομή 2 χλμ. για όλη την οικογένεια και κάθε παρέα, με αφετηρία και τερματισμό στην Κεντρική γέφυρα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/9 – ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

9:00 – 13:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

Κλείσιμο οδού Όθωνος με δράσεις από το πρωί ως το βράδυ!

9:00 – 13:00(Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Ενημέρωση για ορθή χρήση ποδηλατοδρόμων & πεζοδρόμων

Από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, για τους πολίτες.

10:00 – 12:00

«Συναντιόμαστε στους δρόμους για παιχνίδι»

Σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας και την Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων, παίζουμε στους δρόμους όπως παλιά, για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

10:00 – 13:00

«Κινούμαστε με Rollers»

Μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική δράση, στη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες μαθαίνουν βασικές τεχνικές ασφαλούς κίνησης με rollers.

17:30 – 19:30

Αγώνες Μπάσκετ 3Χ3

με μικρούς αθλητές ακαδημιών της πόλης μας.

Τους αγώνες θα πλαισιώσει το Rock School Of Music/Kostas Milonas Drums Academy.

17:30 – 20:30

Αθλητικές και μουσικοκινητικές δραστηριότητες για παιδιά

σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ του Δήμου Τρικκαίων.

20:30 – 21:00

Χορεύουμε

με το χορευτικό συγκρότημα των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων

21:00 – 21:30

Χορεύουμε

με το Δημοτικό Χορευτικό Συγκρότημα Τρικάλων.

21:30 – 23:00 (Αρχή πεζοδρόμου Ασκληπιού)

Συναυλία

με τους Jukebox.