Προσκυνηματική επίσκεψη πραγματοποίησε το ΚΗΦΗ Τρικάλων την περασμένη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στον ιερό ναό Αγίου Βησσαρίωνα Τρικάλων που φιλοξενεί την Ιερά Κάρα του Αγίου Βησσαρίωνα από την Ι.Μ. Δουσίκου Τρικάλων. Οι φιλοξενούμενοι/ες προσκύνησαν την Κάρα με ευλάβεια και κατάνυξη.Η ημέρα συνεχίστηκε με επίσκεψη σε περιφερειακό καφέ όπου οι φιλοξενούμενοι/ες στο ΚΗΦΗ απόλαυσαν το καφέ τους συνοδεία αλμυρών και γλυκών σνακ κάτω από την δροσιά των πλατάνων.

