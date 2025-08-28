ΒΥΣΣΙΝΟ ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΣΣΙΝΑΔΑ

ΥΛΙΚΑ

1 κιλό βύσσινα ζυγισμένα χωρίς τα κουκούτσια

1200 γρ. ζάχαρη

1 ποτηρι νερό

1 κουταλια του γλυκού ξινό

2 βανίλιες

ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΧΥΜΟ ΓΙΑ ΒΥΣΣΙΝΑΔΑ

Προσθεστε +200γρ. ζάχαρη

+ 1 νεροπότηρο νερό

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Πλένουμε καλά τα βυσινα, βγαζουμε τα κουκουτσια, βαζουμε τα βύσσινα και από πάνω την ζαχαρη. Τα αφήνουμε στο ψυγείο τουλάχιστον 12ωρες. Τα βάζουμε να βρασουν, τα ξαφρίζουμε συνεχεια, μεχρι το σιρόπι να βγάζει μεγάλες φουσκαλες. Δοκιμαζουμε αν έδεσε το γλυκο, προσθετουμε το ξινό και την βανίλια (αν θέλουμε). Αδειάζουμε σε από στειρωμένα βάζα τα σφραγίζουμε με τα καπάκια ,τα γυρνάμε ανάποδα να κλείσουν καλά και αποθηκευουμε.

Καλή επιτυχία.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Μαρία Κοντζε Αντωνιαδου, τις συνταγές της οποίας μπορείτε να βρείτε και εδώ :https://mariakontzant.blogspot.gr