Ωστόσο, πολλοί ειδικοί υγείας προειδοποιούν έντονα κατά της εν λόγω πρακτικής λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και την έλλειψη ιατρικού οφέλους.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τι είναι η αποστράγγιση αυτιού με κερί, γιατί αποθαρρύνεται ιατρικά, τους κινδύνους που ενέχει και παραθέτει ασφαλέστερες επιλογές για τη φροντίδα των αυτιών.

Τι είναι η αποστράγγιση αυτιού με κερί και πώς λειτουργεί;

Είναι μια “εναλλακτική” θεραπεία που περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός κοίλου, κωνικού εργαλείου στον ακουστικό πόρο και το άναμμα κεριού στο εξωτερικό του άκρο.

Η πρακτική βασίζεται στην πεποίθηση ότι η διαφορά θερμότητας δημιουργεί ένα κενό που «τραβάει έξω» την φυσική κηρύθρα και τις τοξίνες από το αυτό. Ωστόσο, επιστημονικές μελέτες δεν έχουν βρει στοιχεία ότι η αποστράγγιση αυτιού με κερί αφαιρεί αποτελεσματικά την κηρύθρα, ούτε ότι παρέχει οποιοδήποτε όφελος υγείας.

Ο μηχανισμός που ισχυρίζονται οι υποστηρικτές της πρακτικής (αρνητική πίεση αέρα από την καύση) είναι φυσικά απίθανος και δεν υποστηρίζεται από κλινική έρευνα .

Είναι η αποστράγγιση αυτιού με κερί αποτελεσματική;

Όχι. Πολλαπλές κλινικές μελέτες δείχνουν ότι δεν αφαιρεί την φυσική κηρύθρα του αυτιού, ενώ μπορεί να αφήσει επιπλέον υπολείμματα.

Οι επαγγελματικοί ιατρικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του FDA και ειδικών ΩΡΛ, δεν αναγνωρίζουν την χρήση αυτής της πρακτικής ως νόμιμη και ασφαλή μέθοδο υγιεινής των αυτιών.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την αποστράγγιση αυτιού με κερί;

Ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ιδιαίτερα λόγω της γυμνής φλόγας και της εισαγωγής του κωνικού εργαλείου στον ακουστικό πόρο.

Πιθανές επιπλοκές:

Εγκαύματα στο αυτί, το πρόσωπο ή το τριχωτό της κεφαλής

Στάλαγμα κεριού μέσα στον ακουστικό πόρο

Διάτρηση τυμπάνου

Απόφραξη ή επιδείνωση της υπάρχουσας κηρύθρας

Λοίμωξη λόγω τραυματισμού ή ξένου σώματος

Απώλεια ακοής από τραύμα

Στα παιδιά, αυτοί οι κίνδυνοι είναι ακόμη υψηλότεροι λόγω των μικρότερων ακουστικών αγωγών και του λεπτότερου δέρματος.

Τι λένε οι ιατρικές αρχές για την αποστράγγιση αυτιού με κερί;

Οι μεγάλοι οργανισμοί υγείας συμβουλεύουν έντονα κατά αυτής της πρακτικής λόγω έλλειψης αποτελεσματικότητας και πιθανότητας βλάβης.

Οργανισμός Θέση σχετικά με την πρακτική Σημειώσεις FDA (ΗΠΑ) Αποθαρρύνει έντονα την πρακτική Έχει εκδώσει προειδοποιήσεις Κλινική Mayo Το θεωρεί αναποτελεσματικό και επικίνδυνο Συνιστά ιατρικά εγκεκριμένες μεθόδους αφαίρεσης κυψελίδας Καναδική Εταιρεία Ωτορινολαρυγγολογίας Δηλώνει ότι δεν υπάρχει ιατρικό όφελος και υπάρχουν πολλαπλοί κίνδυνοι Συμβουλεύει κατά της κλινικής ή οικιακής χρήσης NHS (Ηνωμένο Βασίλειο) Υποστηρίζει ότι δεν αφαιρεί την κηρύθρα και είναι επιβλαβής πρακτική Συνιστά ασφαλέστερη επαγγελματική φροντίδα

Αυτοί οι οργανισμοί υποστηρίζουν θεραπείες που βασίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, όπως η άρδευση των αυτιών, οι σταγόνες για τα αυτιά ή η αφαίρεση από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Ποιες είναι οι ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις για την αφαίρεση της κηρύθρας;

Υπάρχουν αρκετές ιατρικά εγκεκριμένες μέθοδοι για τη διαχείριση της συσσώρευσης φυσικού κεριού στο αυτί, που είναι ασφαλέστερες και πιο αποτελεσματικές.

Οι προτεινόμενες προσεγγίσεις περιλαμβάνουν:

Μαλακτικά: Χρησιμοποιήστε σταγόνες όπως φυσιολογικό ορό, παραφινέλαιο ή υπεροξείδιο του υδρογόνου για να μαλακώσετε την κηρύθρα

Πλύση: Ξεπλύνετε απαλά τον ακουστικό πόρο με ζεστό νερό (υπό ιατρική καθοδήγηση)

Αφαίρεση με το χέρι: Οι ειδικοί ΩΡΛ μπορούν να αφαιρέσουν με ασφάλεια το κερί χρησιμοποιώντας αναρρόφηση

Αποφύγετε την εισαγωγή αντικειμένων -όπως μπατονέτες- στον ακουστικό πόρο

Η επίμονη ή επαναλαμβανόμενη συσσώρευση κηρύθρας θα πρέπει να αξιολογείται από ωτορινολαρυγγολόγο (ΩΡΛ).

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η αποστράγγιση αυτιού με κερί να γίνει με ασφάλεια στο σπίτι;

Όχι. Ακόμα και όταν χρησιμοποιείται με προσοχή, ενέχει υψηλό κίνδυνο εγκαύματος, απόφραξης ή τραυματισμού στο αυτί. Δεν υπάρχει ιατρικά ασφαλής τρόπος για να γίνει στο σπίτι.

Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η αποστράγγιση αυτιού με κερί λειτουργεί;

Τα υπολείμματα στο άκρο που είναι η φλόγα του κεριού συχνά συγχέονται με κηρύθρα που έχει αποτραβηχτεί από το αυτί, αλλά η ανάλυση δείχνει ότι συνήθως πρόκειται για υπολείμματα του ίδιου του κεριού κωνικό στο εργαλείο.

Μπορώ να χρησιμοποιώ μπατονέτες για να καθαρίζω τα αυτιά μου;

Όχι. Οι μπατονέτες μπορεί να ωθήσουν το φυσικό κερί βαθύτερα ή να προκαλέσουν ζημιά στον ακουστικό πόρο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσα στον ακουστικό πόρο.

Τι πρέπει να κάνω εάν νιώθω πληρότητα ή πίεση στο αυτί μου;

Επισκεφθείτε ΩΡΛ. Θα μπορούσε να οφείλεται σε συσσώρευση κυψελίδας, σε λοίμωξη ή σε άλλες αιτίες που απαιτούν ιατρική περίθαλψη.

Είναι η φυσική κηρύθρα (κυψελίδα) κακή ή επιβλαβής;

Όχι. Η κυψελίδα είναι προστατευτική: παγιδεύει τα υπολείμματα και αποτρέπει τις μολύνσεις. Συνήθως υποχωρεί από μόνη της και δεν χρειάζεται αφαίρεση, εκτός εάν προκαλεί συμπτώματα.

Συμπέρασμα

Η αποστράγγιση αυτιού με κερί δεν είναι μόνο αναποτελεσματική αλλά και δυνητικά επιβλαβής. Παρά τη δημοτικότητά της στη σφαίρα των… εναλλακτικών προσεγγίσεων στην υγεία, η πρακτική έχει απορριφθεί πλήρως από την ιατρική έρευνα και τους μεγάλους οργανισμούς υγείας. Η ασφαλής και αποτελεσματική φροντίδα των αυτιών θα πρέπει πάντα να βασίζεται στην ιατρική επιστήμη.

Εάν έχετε ανησυχίες για την κυψελίδα, συμβουλευτείτε έναν ΩΡΛ αντί να καταφεύγετε σε μη αποδεδειγμένες και επικίνδυνες μεθόδους.

