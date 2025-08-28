Την απόσυρση του νομοσχεδίου που έφερε το πρωί της Πέμπτης η κυβέρνηση στη Βουλή για την «αναμόρφωση» του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, ζήτησαν μέσω κινητοποίησης εργαζόμενοι στο δημόσιο Τομέα.

Η κινητοποίηση διοργανώθηκε στο κέντρο των Τρικάλων στην πλατεία Ρήγα Φεραίου στα Τρίκαλα, με αφορμή την 24ωρη απεργία που προκήρυξε για την Πέμπτη η ΑΔΕΔΥ.

Την πλήρη υποστήριξη στους εργαζόμενους εξέφρασε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε στην συγκέντρωση.

Την κεντρική ομιλία που απηύθυνε η αντιπρόεδρος του Ν. Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ν. Τρικάλων, Μπακάση Βάσω, εξέφρασε την πλήρη αντίθεση στο νομοσχέδιο ζητώντας την άμεση απόσυρση.