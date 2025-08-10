Το χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου μεταμορφώθηκε σε έναν καλοκαιρινό παράδεισο, φιλοξενώντας το Anilio Park Festival στα 1650μ υψόμετρο. Εκεί που τον χειμώνα κυριαρχούν οι πίστες του σκι, το καλοκαίρι στήνονται σκηνές, ακούγεται μουσική και η διασκέδαση χτυπά… κόκκινο.

Με φόντο τις καταπράσινες πλαγιές, οι επισκέπτες απολαμβάνουν βουτιές στην εντυπωσιακή πισίνα, αγώνες beach volley, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, αλλά και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο νερό. Πολύχρωμες σκηνές, φιλική ατμόσφαιρα και καλοκαιρινή ενέργεια συνθέτουν μια εμπειρία που σπάνια συναντάς στην καρδιά ενός βουνού.

Το Anilio Park Festival απέδειξε ότι το βουνό μπορεί να προσφέρει καλοκαιρινές συγκινήσεις, συνδυάζοντας φύση, μουσική και αθλητισμό σε μια μοναδική γιορτή.