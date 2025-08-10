- Συνελήφθησαν, χθες (09-08-2025) το μεσημέρι στον Τύρναβο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τυρνάβου, -2- ημεδαποί, από τους οποίους -1- άνδρας και –1- γυναίκα, για παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.
Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο, βρέθηκαν στην κατοχή των δραστών καθώς και σε Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της γυναίκας, συνολικά -69- ναρκωτικά δισκία, χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή, καθώς και μία τσάντα που περιείχε δύο ψαλίδια, ένα μαχαίρι, ένα νυστέρι και άλλα αντικείμενα και εργαλεία (κιάλια, κόφτη κ.α.)
Οι ναρκωτικές ουσίες και τα προαναφερόμενα αντικείμενα και εργαλεία κατασχέθηκαν.
- Συνελήφθησαν σε Λάρισα και περιοχή του Δήμου Αγιάς, -2- ημεδαποί, σε διαφορετικές περιπτώσεις, για παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:
στην πρώτη περίπτωση, χθες (09-08-2025) το βράδυ στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας, -1- ημεδαπός, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με νόμιμο εκπρόσωπο άλλον ημεδαπό άνδρα που αναζητείται και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου και στη δεύτερη περίπτωση, σήμερα (10-08-2025) τις μεταμεσονύκτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, -1- ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως προσωρινά υπεύθυνος, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας άλλον ημεδαπό άνδρα που αναζητείται και να έχει θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικό συγκρότημα με μεγαφωνική εγκατάσταση, αναπαράγοντας μουσική πέραν του επιτρεπόμενου ορίου και διαταράσσοντας την κοινή ησυχία των περίοικων.
- Συνελήφθη, σήμερα (10-08-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες στη Σκιάθο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, -1- ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να λειτουργεί, ως ιδιοκτήτης, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και να έχει θέσει σε λειτουργία ηλεκτρονικό συγκρότημα, συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, αναπαράγοντας μουσική, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου χρήσης μουσικής.
