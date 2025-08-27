Αν θέλεις να πετύχεις την απόλυτη «it-girl» εμφάνιση, δοκίμασε ένα ζευγάρι thong sandals σε όλες τις καλοκαιρινές περιστάσεις.

Μπορεί κάποτε να τα θεωρούσαμε αμφιλεγόμενα, αλλά πλέον είναι ξεκάθαρο: τα σανδάλια τύπου σαγιονάρες με τακούνι (γνωστά και ως kitten heel thong sandals) είναι το πιο hot footwear trend του καλοκαιριού. Fashionistas από όλο τον κόσμο τα φορούν με αφοπλιστική αυτοπεποίθηση, απογειώνοντας κάθε street style εμφάνιση από πρωινά looks μέχρι βραδινές εξόδους και τώρα τα βλέπουμε παντού.

Στα street street των μεγάλων εβδομάδων μόδας, είδαμε τα kitten heel thong sandals να φοριούνται με baggy jeans, με slip dresses ή σατέν φούστες για outfits που περνάνε από τους δρόμους της πόλης στα cocktail parties. Σε total monochrome looks που παίζουν με υφές και μήκη, αυτά τα παπούτσια έρχονται να ολοκληρώσουν τα πιο fashion-forward looks.

Βρήκαμε τα thong sandals της αγοράς που θα ολοκληρώσουν και το δικό σου look σε οποιαδήποτε περίσταση, από το πρωινό ντύσιμο στην βόλτα και στο γραφείο (χαμηλά, βολικά και στυλάτα) , μέχρι το βραδινό cocktail και καλεσμένη σε δεξιώσεις κάτω από ένα φόρεμα.

Αν θέλεις να πετύχεις την απόλυτη «it-girl» εμφάνιση, δοκίμασε ένα ζευγάρι thong sandals και συνδύασέ το με λεπτά κοσμήματα και sleek μαλλιά. Minimal effort, maximum style.

