Συνελήφθη, χθες (09-10-2025) στον Βόλο, από προστρέξαντες αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, μία ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας, καθώς και σε βάρος άγνωστου-ων, μέχρι στιγμής, ατόμου-ων, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα και αφού προσποιήθηκε τον Διοικητή Αστυνομικής Υπηρεσίας, με το πρόσχημα ότι συγγενικό της πρόσωπο προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και προκειμένου αυτό να απεμπλακεί από τις ποινικές συνέπειες, την έπεισε να «πετάξει» από το μπαλκόνι της οικίας της το χρηματικό ποσό των -7.960- ευρώ, το οποίο παρέλαβε η ανωτέρω.

Στη συνέχεια, επικοινώνησαν τηλεφωνικά εκ νέου με την παθούσα, προφασιζόμενοι ότι μόνο τα χρήματα δεν ήταν αρκετά για να αποφύγει το συγγενικό της πρόσωπο τις ποινικές συνέπειες από το υποτιθέμενο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα που είχε προκαλέσει και την έπεισαν αυτή την φορά να «πετάξει» από το μπαλκόνι κοσμήματά της, τα οποία παρέλαβε ομοίως η ανωτέρω.

Η δράστιδα ακινητοποιήθηκε στο σημείο και κατασχέθηκαν τα επίμαχα κοσμήματα και -1- κινητό τηλέφωνο, ενώ στη συνέχεια παρέδωσε η ίδια το χρηματικό ποσό των -6.080- ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.

Επιπλέον, βρέθηκε στην οικία της, σε έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτή, το χρηματικό ποσό των -3.400- ευρώ και κατασχέθηκε.

Μέρος του κατασχεμένου χρηματικού ποσού και συγκεκριμένα το χρηματικό ποσό των -7.960- ευρώ καθώς και τα κοσμήματα που αποσπάστηκαν από την παθούσα, της αποδόθηκαν.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου ερευνάται τυχόν εμπλοκή της και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας υπενθυμίζεται το από 28-08-2025 Δελτίο Τύπου, στο οποίο περιέχονται συνοπτικά μεθοδολογίες των επιτήδειων καθώς και χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες για την αποφυγή εξαπάτησής τους.