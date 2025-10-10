Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος Έλληνα άνδρα, για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 12-08-2025 στη Λάρισα, Έλληνας άνδρας, προφασιζόμενος τον λογιστή σε Ελληνίδα γυναίκα και με το πρόσχημα ότι η τελευταία θα λάβει επίδομα, την έπεισε να αγοράσει 8 προπληρωμένες κάρτες (paysafe), συνολικής αξίας 800 ευρώ και να του γνωστοποιήσει τους κωδικούς αυτών.

Από τη διενεργηθείσα έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι προαναφερόμενες προπληρωμένες κάρτες χρησιμοποιήθηκαν σε λογαριασμό του άνδρα.