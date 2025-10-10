Πλήρως στελεχωμένο με 7 άτομα για προσφορά όλων των υπηρεσιών, είναι το παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τρικκαίων. Εξυπηρετώντας τους κατοίκους του οικισμού, απασχολούνται Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος, Οικονομολόγος, Παιδαγωγός, Νοσηλεύτρια, και δύο Διαμεσολαβητές Ρομά.Για τον λόγο αυτόν ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς το επισκέφθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, συνομιλώντας με το σύνολο του προσωπικού. Ο κ. Σακκάς επανέλαβε τη σαφή απόφαση του Δήμου Τρικκαίων για τη στήριξη των δομών και στο Κηπάκι, ενώ στις επαφές με τους εργαζόμενους αναδείχθηκαν θέματα που αφορούν τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία και με άλλους φορείς υλοποιεί ενημερωτικά προγράμματα και δράσεις για την υγεία (ενημερώσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα, σακχαρώδη διαβήτη, καθαριότητα, ψυχική υγεία κ.α., καθώς και εμβολιασμούς), ενώ έχει ενταχθεί και σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τον τίτλο ROMACT (κοινή πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Στη συνάντηση παραβρέθηκε κι ο πρόεδρος του τοπικού Συλλόγου κ. Ν. Καραχάλιος.