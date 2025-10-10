Μια βραδιά γεμάτη φως, δέος και συγκίνηση έζησε ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Τρικάλων «Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ», συμμετέχοντας στη μεγάλη μουσικοχορευτική εκδήλωση – αφιέρωμα στον σπουδαίο Χρόνη Αηδονίδη, στο κατάμεστο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού.Μπροστά σε 5.000 θεατές, οι χορευτές και οι χορεύτριες του Ομίλου παρουσίασαν Θρακιώτικους χορούς με πάθος, ψυχή και βαθύ σεβασμό, κερδίζοντας ένα παρατεταμένο, θερμό χειροκρότημα που μας γέμισε ρίγη συγκίνησης.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν τόσο οι χορευτές και οι χορεύτριες, όσο και οι χοροδιδάσκαλοι του Ομίλου, Σταύρος Σούλιος και Ηλίας Ζαχαράκης, για την άρτια προετοιμασία και τη βαθιά γνώση που μετουσίωσαν σε κίνηση επί σκηνής. Η δουλειά τους αποτέλεσε θεμέλιο για τη δυναμική παρουσία του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ» σε αυτή τη μοναδική βραδιά.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στον Δάσκαλο και σπουδαίο ερμηνευτή από τη Θεσσαλία και χρόνια συνεργάτη του Συλλόγου, τον Χρυσόστομο Μητροπάνο. Ως ιδρυτικό μέλος του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής, με μοναδικές ερμηνευτικές ικανότητες και βαθιά γνώση της παράδοσης, στέκεται πάντα στο πλευρό του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ». Η παρουσία και η φωνή του έχουν σφραγίσει σημαντικές στιγμές του Ομίλου, όπως αυτή που ζήσαμε στο Ηρώδειο, γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα με σεβασμό και συγκίνηση.

Η παρουσία του «ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ» σε αυτόν τον ιερό χώρο Πολιτισμού αποτελεί μια στιγμή ορόσημο στην 43χρονη πορεία του Συλλόγου.

Η βραδιά αυτή θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων μας ως μια στιγμή αξέχαστης εμπειρίας και υπερηφάνειας. Με σεβασμό στην παράδοση και βλέμμα στο μέλλον, ο “ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ” συνεχίζει την πορεία του, κρατώντας ζωντανό τον πολιτισμό μας στις σπουδαιότερες σκηνές της χώρας.

Συμμετείχαν οι χορευτές Σούλιος Σταύρος, Σούλιος Ι. Χρήστος, Σούλιος Ν. Χρήστος, Νημάς Παναγιώτης, Ροβίσης Απόστολος, Αναγνώστου Κων/νος, Τζιάννης Μιχάλης, Μπέης Μιχάλης, Τσιαντούλης Γεώργιος, Ντίνος Στέλιος, Καραΐσκος Κων/νος, Παπαβασιλείου Δημήτρης και οι χορεύτριες Σούλιου Σταυρούλα, Καραγιώργου Δέσποινα, Τζιάννη Ελένη, Νίκα Ελπίδα, Κίτσιου Γωγώ, Κίτσιου Ελένη, Σιαφάκα Βούλα, Βλάχου Λιάνα, Ταραμπέκη Φρίντα, Αντωνίου Έφη, Θανοπούλου Μαρία, Νταιλιάνη Χριστίνα, Στραγάλη Ελπίδα, Τσιάρα Εβελίνα, Μπασδέκη Ιωάννα, Βενέρη Κατερίνα.

Την αποστολή συνόδευσαν ο Πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Σούλιος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Καλλιτεχνικής Επιτροπής: Σούλιου Μαριάννα, Μπαντή Δήμητρα, Φαλαγκάρα Παρασκευή, Κωστούλα–Βλόντζου Σοφία, Ταραμπέκη Ιφιγένεια Σαμπαλιώτη Δήμητρα, Μιχαηλίδου Στέλλα, Ρία Κωστούλα, Δημήτρη Σαράντη, Βαβίτσας Λουκάς, Μάτζιος Χρήστος, Κότσιρας Δημήτρης και Τσιμπίδας Βάιος.

Επίσης στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Άκης Αναστασίου με την σύζυγο του, η κα Κωτούλα Αλεξάνδρα, Δημήτρης Παπαδάκος, Λαμπρινή Κατσαρού, Αθανάσιος Γεωργίου, Σταθούλα Γεωργίου και μέλη του Συλλόγου Αδελφότητας Γαρδικιωτών Αθηνών και πολλοί συμπολίτες μας.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και BLEND Café.