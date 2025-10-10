Συγχαρητήρια επιστολή για την κατάκτηση της τρίτης θέσης και του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025 τον περασμένο Σεπτέμβριο, απέστειλε ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς στον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης, Κώστα Παπανικολάου.

Ο κ. Σακκάς, διερμηνεύοντας τα αισθήματα χαράς όλων των τρικαλινών πολιτών, σημειώνει τη μεγάλη χαρά που προσέφερε η ομάδα στη χώρα και τους τρικαλινούς πολίτες, ειδικά δε στους συγγενείς του από το Διαλεχτό και τη Φωτάδα. Τονίζει πως το μετάλλιο αυτό ήταν το επιστέγασμα πλήθους μεταλλίων, ρεκόρ και διακρίσεων με τις «μικρές» εθνικές ομάδες και τις διακρίσεις σε συλλόγους, απευθύνοντας θερμά συγχαρητήρια. Και υπενθυμίζει πως στο χωριό του, το Διαλεχτό, το γήπεδο μπάσκετ που φέρει το όνομά του και το οποίο εγκαινίασε ο Δήμος Τρικκαίων πριν δυόμισι χρόνια, τον περιμένει για «να ξαναβρεθούμε, να απονείμουμε και διά ζώσης τα εύσημα σε σένα και – μέσω εσού – σε όλη την Εθνική μας Ομάδα».

Αναλυτικά η επιστολή

«Αξιότιμε αρχηγέ της Εθνικής μας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης

Αγαπητέ Κώστα,

Λένε ότι η καταξίωση με την «επίσημη αγαπημένη» στη χώρα μας, είναι το επιστέγασμα της καριέρας ενός καλαθοσφαιριστή. Εσύ, το κατάφερες στις ομάδες Εφήβων και Νέων, κατακτώντας μετάλλια. Κατέκτησες, επίσης, πάρα πολλά μετάλλια, ρεκόρ και διακρίσεις σε συλλογικό επίπεδο -αλλά έλειπε κάτι.

Ελειπε αυτό το μετάλλιο που ήταν χάλκινο, αλλά βάφτηκε χρυσό στις καρδιές όλων των Ελλήνων.

Το χάλκινο μετάλλιο στο 42ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ανδρών τον Σεπτέμβριο του 2025 και εκείνη η Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, που μένει πλέον ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη όλων, όσοι/ες αγαπούν το μπάσκετ – και όχι μόνο.

Ως Αρχηγός μιας ομάδας παικτών και προπονητών που ξέρει να παλεύει, να μάχεται και να προσπαθεί πάντα για το καλύτερο, εκπροσώπησες επάξια τον Δήμο Τρικκαίων

Εκπροσώπησες το Διαλεχτό και τη Φωτάδα, όπως ανέφερες, εξάλλου, στις δηλώσεις σου αμέσως μετά τον αγώνα, για τους δικούς σου ανθρώπους, για τον τόπο σου.

Εκεί, στο Διαλεχτό, με το γήπεδο που φέρει το όνομά σου και που πριν 2,5 χρόνια εγκαινιάσαμε, πιστεύουμε ότι θα είναι όμορφο να ξαναβρεθούμε, να απονείμουμε και διά ζώσης τα εύσημα σε σένα και – μέσω εσού – σε όλη την Εθνική μας Ομάδα.

Θερμά Συγχαρητήρια για το χάλκινο με χρυσό χρώμα,

Από κάθε τρικαλινό και κάθε τρικαλινή

Από όλον τον Δήμο μας

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Νικόλαος Σακκάς».

Η απάντηση του Κώστα Παπανικολάου

Στην απάντησή του, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας σημειώνει:

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε δήμαρχε.

Μακάρι να εμπνεύστηκαν νέα παιδιά του Νομού μας από αυτή την επιτυχία και να έρθουν οι επόμενοι που θα μας κάνουν όλους υπερήφανους σαν Έλληνες και σαν τρικαλινούς».