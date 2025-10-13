Τι σημαίνει πραγματικά το «SYBAU» που χρησιμοποιούν τα παιδιά στο διαδίκτυο

Αν έχετε παιδιά στην εφηβεία ή στην προεφηβεία, ίσως έχετε ακούσει τη λέξη ή έχετε δει να σας γράφουν «SYBAU» σε μήνυμα ή στα social media. Οι περισσότεροι γονείς δεν ξέρουν τι σημαίνει και τα παιδιά συχνά δίνουν ψεύτικες εξηγήσεις για να κρύψουν το πραγματικό νόημα.

Τι σημαίνει το «SYBAU»

Στα αγγλικά, το ακρωνύμιο SYBAU σημαίνει: «Shut Your Btch A** Up»*, δηλαδή «Κλείσε το βρωμόστομά σου» ή πιο κομψά «Σκάσε επιτέλους».

Στα ελληνικά, μεταφράζεται ως μια αρκετά προσβλητική φράση που χρησιμοποιείται για να «βάλει τον άλλον στη θέση του».

Πολλά παιδιά όμως, όταν τα ρωτήσουν οι γονείς τους ή οι δάσκαλοι, απαντούν ότι σημαίνει κάτι θετικό, όπως «Stay Young, Beautiful And Unique» («Μείνε νέος, όμορφος και μοναδικός») για να αποφύγουν την αλήθεια.

Πώς χρησιμοποιείται από τα παιδιά

Οι έφηβοι χρησιμοποιούν το «SYBAU» κυρίως:

Στα social media, κάτω από βίντεο ή φωτογραφίες.

Σε ομαδικά chat με φίλους.

Ακόμα και στις συνομιλίες με γονείς ή καθηγητές, ελπίζοντας ότι οι μεγάλοι δεν θα καταλάβουν το πραγματικό νόημα.

Στην ουσία, πρόκειται για έναν «εσωτερικό κώδικα» που λειτουργεί σαν αστείο μεταξύ τους. Το γεγονός ότι οι ενήλικες δεν ξέρουν τι σημαίνει, κάνει το όλο πράγμα ακόμα πιο διασκεδαστικό για τα παιδιά.

Γιατί πρέπει να προσέξουν οι γονείς

Το «SYBAU» δεν είναι απλώς μια αθώα αργκό. Είναι:

Προσβλητικό, γιατί μεταφέρει επιθετικότητα.

Ενισχύει τη συνήθεια των παιδιών να λένε ψέματα για να κρύψουν τι σημαίνει.

Μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις στο σχολείο ή στο σπίτι, ειδικά αν το χρησιμοποιήσουν απέναντι σε καθηγητές ή γονείς.

Παρόμοιοι όροι έχουν υπάρξει και στο παρελθόν (π.χ. το «STFU» – Shut The F** Up*), αλλά το SYBAU φαίνεται να έχει γίνει μόδα στη Gen Z και να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Αν το παιδί σας χρησιμοποιεί το «SYBAU», αντί να αντιδράσετε έντονα, μπορείτε να:

1. Ρωτήσετε με ψυχραιμία

Πού το έμαθε, ποιοι το χρησιμοποιούν και τι πιστεύει ότι σημαίνει.

2.Δώστε προοπτική

Εξηγήστε ότι για τους ενήλικες (π.χ. έναν δάσκαλο) η φράση είναι καθαρή προσβολή και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

3. Στηρίξτε, χωρίς να απαγορεύετε τα πάντα

Υπάρχει και άκακη αργκό (π.χ. meme φράσεις, λέξεις-αστεία). Δείξτε στο παιδί σας ότι καταλαβαίνετε την ανάγκη του να ανήκει στην παρέα, αλλά εξηγήστε ότι οι λέξεις έχουν δύναμη και οι επιθετικές εκφράσεις πληγώνουν.

Το «SYBAU» είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς τα παιδιά χρησιμοποιούν συντομογραφίες και μυστικούς κώδικες για να μιλούν μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα, πρόκειται περισσότερο για «εσωτερικό αστείο» παρά για σοβαρή μορφή βίας. Ωστόσο, οι γονείς καλό είναι να το γνωρίζουν, ώστε να καταλαβαίνουν τι κρύβεται πίσω από τέτοιες εκφράσεις και να ανοίγουν συζήτηση με τα παιδιά τους για τη γλώσσα που χρησιμοποιούν.

πηγη:https://www.mothersblog.gr/paidi/efiveia/story/157913/ti-simainei-pragmatika-to-sybau-pou-xrisimopoioyn-ta-paidia-sto-diadiktyo