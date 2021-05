Μισή ώρα πριν πάτε για τρέξιμο ή για την απογευματινή, κατά προτίμηση, προπόνηση, πιείτε ένα δυνατό καφέ. Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι αυξάνει την καύση του λίπους!

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα (UGR) έδειξαν σε νέα τους μελέτη ότι η καφεΐνη (περίπου 3 mg/kg, ποσότητα ίση με έναν δυνατό καφέ) που καταναλώνεται μισή ώρα πριν την αεροβική άσκηση αυξάνει σημαντικά το ποσοστό καύσης του λίπους. Διαπίστωσαν, επίσης, ότι αν η άσκηση αυτή πραγματοποιείται το απόγευμα, η επίδραση της καφεΐνης είναι ακόμα πιο αξιόλογη σε σχέση με το πρωί.

Όπως αναφέρεται στη σχετική δημοσίευση στο Journal of the International Society of Sports Nutrition, οι ερευνητές θέλησαν να προσδιορίσουν αν η καφεΐνη –μία από τις ουσίες που καταναλώνονται περισσότερο σε όλο τον κόσμο για τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων- αυξάνει πράγματι την οξείδωση ή την «καύση» του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωσή της με τη μορφή συμπληρωμάτων είναι πολύ διαδεδομένη, τα επιστημονικά στοιχεία για τις ωφέλιμες ιδιότητές της είναι σπάνια.

«Η σύσταση για άσκηση με άδειο στομάχι το πρωί με στόχο την αύξηση της οξείδωσης του λίπους είναι δεδομένη. Όμως, η σύσταση αυτή δεν έχει επιστημονικό υπόβαθρο, καθώς δεν γνωρίζουμε αν αυτή η αύξηση οφείλεται στην πρωινή άσκηση ή στην έλλειψη τροφής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα», εξηγεί ο επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας, Δρ.Francisco José Amaro-Gahete.

Συνολικά, στην έρευνα συμμετείχαν 15 άνδρες (μέσης ηλικίας 32 ετών), οι οποίοι συμπλήρωσαν ένα τεστ προπόνησης τεσσάρων συνθηκών με διαλείμματα επτά ημερών. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν 3 mg/kg καφεΐνης ή ένα εικονικό φάρμακο στις 8 το πρωί και στις 5 το απόγευμα, με τον καθένα από αυτούς να ολοκληρώνει τα τεστ και στις τέσσερις συνθήκες με τυχαία σειρά. Οι συνθήκες πριν από κάθε τεστ (χρονικό διάστημα από το τελευταίο γεύμα, σωματική άσκηση ή κατανάλωση άλλων διεγερτικών ουσιών) ήταν αυστηρά περιορισμένες, όπως επίσης και ο υπολογισμός της οξείδωσης του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Μέγιστη οξείδωση του λίπους

«Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η έντονη κατανάλωση καφεΐνης 30 λεπτά πριν την αεροβική άσκηση αύξησε στο μέγιστο την οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της γυμναστικής ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας», αναφέρει ο Δρ. J. Amaro. Επιβεβαιώθηκε, επιπλέον, η ύπαρξη ημερήσιας μεταβολής στην οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενώ οι τιμές ήταν υψηλότερες το απόγευμα από ό, τι το πρωί για ίσες ώρες αποχής από το φαγητό.

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν, επίσης, ότι η καφεΐνη αυξάνει την οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της πρωινής άσκησης με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και το απόγευμα χωρίς την κατανάλωση καφεΐνης.

Συμπερασματικά, τα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι ο συνδυασμός της πρόσληψης καφεΐνης με την αεροβική άσκηση μέτριας έντασης το απόγευμα προσφέρει το βέλτιστο σενάριο για τους ανθρώπους που θέλουν να αυξήσουν την καύση του λίπους μέσω της άσκησης.

ygeiamou.gr

πηγή :https://www.giatros-in.gr/2021/04/13/ti-kerdizoyn-osoi-pinoyn-dynato-kafe-misi-ora-tin-proponisi/