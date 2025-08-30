Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, γαμπρό, αδελφό και θείο.

ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΕΩΝ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ

ΕΤΩΝ 63

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νεκταρία Κολώνα

Η ΚΟΡΗ: Μαρία Τσαραπατσάνη

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Λεωνίδας και Μαρία Τσαραπατσάνη, Ευαγγελία Κολώνα.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων, την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην καφετέρια το Πέτρινο στην Βασιλική Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».