Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιό, γαμπρό, αδελφό και θείο.
ΘΕΟΔΩΡΟ ΛΕΩΝ. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ
ΕΤΩΝ 63
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 5.30μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νεκταρία Κολώνα
Η ΚΟΡΗ: Μαρία Τσαραπατσάνη
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Λεωνίδας και Μαρία Τσαραπατσάνη, Ευαγγελία Κολώνα.
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων, την Δευτέρα 1 – 9 – 2025 και ώρα 5.00 μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην καφετέρια το Πέτρινο στην Βασιλική Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
