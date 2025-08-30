Τύχη “βουνό” είχε μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έπεσε με το αυτοκίνητό της σε ρέμα στην περιοχή Δημητριάδα της Νέας Αγχιάλου.

Το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες, λίγα λεπτά μετά τις 6 το απόγευμα. Η οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της. Πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο με 7 αυτοκίνητα κατάφεραν να βγάλουν σώα την γυναίκα, η οποία όπως διαπιστώθηκε είχε ελαφρά τραύματα και δεν θέλησε να μεταβεί στο Νοσοκομείο, παρότι είχε ήδη φτάσει στον τόπο του ατυχήματος ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Βόλου.

