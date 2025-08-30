Μία ολόκληρη και… πολυμελής οικογένεια αγριογούρουνων έκανε την εμφάνισή της στις Αλυκές Βολου το βράδυ, επί της οδού Αβραάμ Δουλκέρογλου, μέσα σε κατοικημένη περιοχή, περνώντας μπροστά από τις αυλές των σπιτιών.
Κάτοικος της περιοχής που οδηγούσε επί της οδού, κατέγραψε την… βόλτα της οικογένειας σε βίντεο:
