Τον πολυαγαπημένο μας γιό, αδελφό, θείο, ανεψιό και εξάδελφο

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΔΕΚΗ

ΕΤΩΝ 54

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Βασδέκη

Η ΑΔΕΛΦΗ Δήμητρα Βασδέκη

Ο ΑΝΕΨΙΟΣ Χρυσόστομος

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

2) Ο Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .