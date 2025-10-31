Τον πολυαγαπημένο μας γιό, αδελφό, θείο, ανεψιό και εξάδελφο
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΔΕΚΗ
ΕΤΩΝ 54
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΜΗΤΕΡΑ Δέσποινα Βασδέκη
Η ΑΔΕΛΦΗ Δήμητρα Βασδέκη
Ο ΑΝΕΨΙΟΣ Χρυσόστομος
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, το Σάββατο 1 – 11 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
2) Ο Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
