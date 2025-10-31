Στο Αγιοφύλλο, ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Δήμου Μετεώρων, η τεχνολογία έχει βρει τον πιο δημιουργικό της ρόλο. Από τις πινακίδες με QR codes και NFC τσιπάκια στους στύλους φωτισμού μέχρι τη δανειστική βιβλιοθήκη που στεγάζεται μέσα σε κορμό δέντρου, όλα φανερώνουν πως εδώ η καινοτομία “συνομιλεί” αρμονικά με την παράδοση.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Εύθυμης Καραγιάννης έχει καταφέρει να δώσει στο χωριό έναν σύγχρονο, οικολογικό και πολιτισμένο χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα την αυθεντική του ταυτότητα.

Μία απλή βόλτα αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πως το Αγιοφύλλο αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση:

Καλαίσθητος εστιακός φωτισμός στους πέτρινους τοίχους και τα παρτέρια,

Κάδοι απορριμμάτων με ζωγραφισμένα θέματα εμπνευσμένα από τη φύση και την τέχνη,

Εξωτερική δανειστική βιβλιοθήκη σε σχήμα κορμού δέντρου, όπου κάτοικοι και επισκέπτες μπορούν να δανειστούν ή να αφήσουν ένα βιβλίο,

Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο Μετανάστευσης που κρατούν ζωντανή τη μνήμη του τόπου.

Ακόμη και η επικοινωνία με τους κατοίκους έχει περάσει σε άλλο επίπεδο: κάθε στύλος φωτισμού φέρει πινακίδα με μοναδικό αριθμό και QR code. Σκανάροντάς το, ο πολίτης μεταφέρεται απευθείας σε ψηφιακή φόρμα, όπου μπορεί να δηλώσει π.χ. μια καμένη λάμπα ή άλλο ζήτημα του χωριού. Ένα απλό, έξυπνο και απόλυτα λειτουργικό σύστημα που διευκολύνει όλους.

Πρόσφατα, το Αγιοφύλλο επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Καστανιάς, Γιώργος Κόφφας και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο Εύθυμη Καραγιάννη, τον Ζήση Καραγιάννη και τον Βασίλη Ντόβα, παίρνοντας ιδέες για εφαρμογή και στη δική τους κοινότητα.

Ένα μικρό ορεινό χωριό που δείχνει πώς η Ελλάδα της υπαίθρου μπορεί να γίνει έξυπνη, βιώσιμη και πολιτισμένη, χωρίς να χάσει την ψυχή της.