Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΤΟΥ

ΕΤΩΝ 84

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 01 – 11 – 2025 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Κλεινοβό Καλαμπάκας.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος Αρέτος και Ευαγγελία Παπάντου, Ευδοξία Αρέτου και Θεόδωρος Καραγεώργος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ιωάννης, Νικόλαος, Μαρία

Η Σορός θα Μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στον Κλεινοβό Καλαμπάκας, το Σάββατο 01-11-2025 και ώρα 2:30 μ.μ.

Την τελετή επιμελείται το Γραφείο Τελετών «ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΥΙΟΣ» (Οδός Χατζηπέτρου 12) ΤΗΛ. 2432075595 & ΚΙΝ. 6932807575 – 6987666403 στην Καλαμπάκα.