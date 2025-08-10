Θλίψη: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας Νέστορας Αντωνίου

Θλίψη σκόρπισε στη Λάρισα η είδηση του θανάτου σε ηλικία 68 ετών, του Νέστορα Αντωνίου.

Ο Νέστορας Αντωνίου διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Λαρισαίων με την «Συμπαράταξη», αλλά και διοικητής στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας. Ήταν οργανωμένος στον χώρο της αριστεράς, όπου υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2012.

Εργάστηκε ως διοικητικός υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας για τρεις περίπου δεκαετίες. Με σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Οικονομικό Τμήμα της Νομικής), είχε πολύχρονη παρουσία στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Λαρισαίος χημικός και περιβαλλοντολόγος Ζήσης Αργυρόπουλος ο οποίος έγραψε τα εξής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: ¨Πριν από λίγο έφυγε από κοντά μας ο φίλος αδερφός μου Νέστορας Αντωνίου! Σεμνός και αξιοπρεπής, όπως σε όλη του τη ζωή, έδωσε και την τελευταία του μάχη, αλλά δεν τα κατάφερε…

Αδερφέ μου, Νέστορα, η ζωή σου στέρηση λίγα ακόμη χρόνια μα δε σε αδίκησε! Ήσουν πλούσιος σε αγαθά αισθήματα για τους ανθρώπους κι είχε πάντα μια μεγάλη αγκαλιά για όλους. Εμάς αδίκησε που θα στερηθούμε όλα όσα μας χάριζες απλόχερα, αφειδωλευτα…

Καλό σου ταξίδι στους αγγέλους, αδερφέ! Εκεί στην Πολιτεία τους που ανηκες πάντα….”

