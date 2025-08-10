Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας εξιχνιάστηκαν -7- περιπτώσεις κλοπής που διαπράχθηκαν στην πόλη της Λάρισας και σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής σε βάρος -1- ημεδαπού άνδρα.

Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, κατά το χρονικό διάστημα από 11-02-2025 έως 8-07-2025 στη Λάρισα, ο δράστης αφαίρεσε -5- οχήματα και συγκεκριμένα -1- δίκυκλη μοτοσικλέτα, -1- Ι.Χ. φορτηγό και -3- ηλεκτρικά πατίνια, καθώς επίσης διάφορα αντικείμενα από Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που διέρρηξε (πατάκια, κλειδιά κ.α.) και ένα κράνος από σταθμευμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Σημειώνεται ότι ο δράστης χρησιμοποίησε, ως μέσο μεταφοράς, την αφαιρεθείσα δίκυκλη μοτοσικλέτα για την τέλεση των δύο περιπτώσεων κλοπής των ηλεκτρικών πατινιών καθώς και για την περίπτωση της κλοπής του κράνους.

Η αφαιρεθείσα μοτοσικλέτα βρέθηκε την 5-08-2025 από αστυνομικούς της προαναφερόμενης Υπηρεσίας σε σημείο της πόλης, κατασχέθηκε και αποδόθηκε στο νόμιμο δικαιούχο της.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ενώ ερευνάται τυχόν εμπλοκή του δράστη σε άλλα παρόμοια αδικήματα.