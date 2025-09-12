Απεβίωσε σε ηλικία 47 ετών η Ευαγγελία – Θεοδοσίου Κοντοθανάση, έπειτα από τριετή μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Γοχ Λάρισας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – Φανερωμένη.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιερέας Γεώργιος Κοντοθανάσης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος, Ελένη, Ευστράτιος, Ταξιάρχης, Μαρία

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Ευστράτιος και Μαρία Θεοδοσίου, Νικόλαος Κοντοθανάσης

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γρηγόρης και Γεωργία Θεοδοσίου, Θεόδωρος και Αγγελική Σαπουνά

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 9 π.μ.

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής (Μεζούρλο).