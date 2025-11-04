Απεβίωσε σε ηλικία 33 ετών ο Ιωάννης Λάκης. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στις 3:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Αμπέλια Βερδικούσιας Ελασσόνας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Θεόδωρος και Δέσποινα

ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ: Βασίλειος και Ευαγγελία

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Τριανταφυλλιά και Δημήτριος, Ευαγγελία και Μιχαήλ, Βασιλεία

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημειώσεις:

Η σορός θα βρίσκεται στο ιερό ναό από τις 2:30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.