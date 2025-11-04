Απεβίωσε σε ηλικία 33 ετών ο Ιωάννης Λάκης. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 στις 3:30 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Αμπέλια Βερδικούσιας Ελασσόνας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Θεόδωρος και Δέσποινα
ΟΙ ΠΑΠΠΟΥΔΕΣ: Βασίλειος και Ευαγγελία
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Τριανταφυλλιά και Δημήτριος, Ευαγγελία και Μιχαήλ, Βασιλεία
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στο ιερό ναό από τις 2:30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.
