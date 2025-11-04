Το περιστατικό

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το επεισόδιο σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, στην κουζίνα του σπιτιού του ζευγαριού. Σύμφωνα με την δικογραφία ο κατηγορούμενος φέρεται να κατηγόρησε την σύζυγό πως έχει «γκόμενο» ενώ στην συνέχεια την απείλησε λέγοντάς της πως «θα την πατήσει κάτω».

Κατά τη δίκη, ο συνήγορος υπεράσπισης, που εκπροσώπησε τον εντολέα του διά πληρεξουσίου, υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος παραφέρθηκε στιγμιαία, μέσα σε ένταση, ύστερα από λογομαχία κατά την οποία η σύζυγός του τον έφτυσε στο πρόσωπο. Όπως ανέφερε, ο 85χρονος ζήτησε αμέσως συγγνώμη. Η 75χρονη κατέθεσε ότι το περιστατικό ήταν μια στιγμιαία παρεξήγηση χωρίς συνέχεια.

Η απόφαση

Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταμέλεια του κατηγορούμενου και τη στάση της παθούσας, αποφάσισε να κηρύξει τον 85χρονο αθώο.

ΠΗΓΗ: ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper