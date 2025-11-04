Μία υπόθεση ενδοοικογενειακής έντασης με πρωταγωνιστή έναν 85χρονο άνδρα απασχόλησε χθες, 3 Νοεμβρίου, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο ηλικιωμένος κατηγορήθηκε ότι απείλησε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους.
Το περιστατικό
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το επεισόδιο σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, στην κουζίνα του σπιτιού του ζευγαριού. Σύμφωνα με την δικογραφία ο κατηγορούμενος φέρεται να κατηγόρησε την σύζυγό πως έχει «γκόμενο» ενώ στην συνέχεια την απείλησε λέγοντάς της πως «θα την πατήσει κάτω».
Κατά τη δίκη, ο συνήγορος υπεράσπισης, που εκπροσώπησε τον εντολέα του διά πληρεξουσίου, υποστήριξε πως ο ηλικιωμένος παραφέρθηκε στιγμιαία, μέσα σε ένταση, ύστερα από λογομαχία κατά την οποία η σύζυγός του τον έφτυσε στο πρόσωπο. Όπως ανέφερε, ο 85χρονος ζήτησε αμέσως συγγνώμη. Η 75χρονη κατέθεσε ότι το περιστατικό ήταν μια στιγμιαία παρεξήγηση χωρίς συνέχεια.
Η απόφαση
Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεταμέλεια του κατηγορούμενου και τη στάση της παθούσας, αποφάσισε να κηρύξει τον 85χρονο αθώο.
