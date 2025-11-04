Το ιστορικό

Το επεισόδιο συνέβη τον Μάρτιο του 2025 στον Αλμυρό, στο σπίτι όπου το ζευγάρι ζούσε με τα δύο τους παιδιά τους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο άνδρας απείλησε τη γυναίκα του πως ““θα τη σκοτώσει”, ζητώντας μάλιστα από τα παιδιά να απομακρυνθούν για να μη δουν ό,τι θα γίνει στην συνέχεια.

Κατά την ακροαματική διαδικασία

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι η ένταση δημιουργήθηκε όταν αντιλήφθηκε τον γιο του να καπνίζει χασίς και του ζήτησε να φύγει από το σπίτι. Όπως είπε, η σύζυγος παρενέβη και ο καβγάς ξέφυγε, ωστόσο ο ίδιος δεν είχε πρόθεση να την απειλήσει. Δήλωσε μάλιστα περήφανος και «ενήργησε σαν πατέρας που νοιάζεται για τα παιδιά του».

Η 46χρονη γυναίκα, από την άλλη, κατέθεσε ότι ζει πλέον με τη μητέρα της και τα παιδιά, καθώς ο σύζυγός της ήταν επανειλημμένα βίαιος. Σύμφωνα με την ίδια, το ένα από τα παιδιά ήταν εκείνο που κάλεσε την αστυνομία, ενώ η κόρη ανέφερε πως ο πατέρας της «πάντα ήταν επιθετικός».

Η απόφαση

Το δικαστήριο, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκρινε ένοχο τον 43χρονο για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, ενώπιον ανηλίκων, και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

ΠΗΓΗ: ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper