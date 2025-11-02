Θεσσαλός έζησε 106 χρόνια (!)

Ο Αστεριάδης Καρακώστας, που κηδεύεται το μεσημέρι στις 12 στο νέο κοιμητήριο, έφυγε στα 106 βίωσε όλη τη νεώτερη ιστορία της Ελλάδας. Γεννήθηκε το 2019, δηλαδή πριν την Μικρασιατική καταστροφή και έζησε σε όλους του ιστορικούς σταθμούς που σημάδεψαν την Ελλάδα του περασμένουν αιώνα, ήτοι: Μικρασιατική Καταστροφή, Ελληνοϊταλικό πόλεμο και Κατοχή, εμφύλιο πόλεμο, δικτατορία των Συνταγματαρχών, ένταξη στην ΕΟΚ (ΕΕ), υιοθέτηση του ευρώ, οικονομική κρίση και μνημόνια, αλλά και την πανδημία του 2020. Φεύγει πλήρης ημερών και γεγονότων.

Δεν γνωρίζουμε κάτι για τη ζωή του, ίσως να μην χρειάζεται. Οι δικοί του θα τον πενθήσουν άλλωστε με τον σεβασμό που αρμόζει σε κάθε άνθρωπο.

Το αγγελτήριο της κηδείας του

Αστεριάδης Καρακώστας 106 ετών.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Τα παιδιά: Ελπιλίνα και Νικόλαος Πετράκος

Τα εγγόνια: Αστέριος, Χριστίνα

Οι λοιποί συγγενείς

Σημειώσεις:

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα Δεξιώσεων εντός Νέου Κοιμητηρίου.

ΠΗΓΗ: kosmoslarissa.gr