Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στις Λαϊκές Κατοικίες Φαρκαδόνας , έπειτα από νέο περιστατικό κλοπής και φθοράς περιουσίας σε οικία συνδημότη μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του KriniLive.gr, άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ζημιές στην κλειδαριά εξωτερικού χώρουκαι αφαίρεσαν ποδήλατο, το οποίο στη συνέχεια βρέθηκε σπασμένο και πεταμένο λίγα μέτρα πιο πέρα.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενη φθορά στην ίδια κατοικία, όταν άγνωστοι είχαν αφαιρέσει μοτοποδήλατο και το είχαν πυρπολήσει έξω από το σπίτι, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους για την ασφάλεια των περιουσιών τους.

Οι κάτοικοι ζητούν την ενίσχυση της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, καθώς – όπως αναφέρουν – παρόμοια συμβάντα έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν.

Όποιος είδε ή γνωρίζει κάτι σχετικό με το συμβάν, παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές