Θρήνος στη Λοκρίδα για χαμό δύο νεαρών που βγήκαν το Σαββατόβραδο για να διασκεδάσουν και άφησαν την τελευταία τους πνοή μέσα σε ένα ελαιοπερίβολο, μετά από ένα φοβερό τροχαίο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δύο φίλοι, ηλικίας 28 και 37 ετών, έφυγαν από την Τραγάνα και πήγαν για να διασκεδάσουν σε ένα bar στην Αταλάντη.

Τα ξημερώματα με το αυτοκίνητο της φωτογραφίας κινήθηκαν στον επαρχιακό δρόμο από Αταλάντη προς Σκάλα, που οδηγεί στην παραλία της περιοχής.

Δυστυχώς ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στην ελιά, με αποτέλεσμα οι δυο φίλοι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.

Όπως είπε διερχόμενος οδηγός στο LamiaReport το αυτοκίνητο των δύο παιδιών φέρεται να απογειώθηκε και να «καρφώθηκε» πάνω στη διχάλα του δέντρου. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του διπλού θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το ΑΤ Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

