Η Μαγνησία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο, χάρη στον, επιχειρηματικών εκπλήξεων – προκλήσεων, Γιάννη Μπουρούνη. Αυτή τη φορά, η καινοτόμος καλλιέργεια της εταιρείας Agrofrodis Cannavero φέρνει στο φως άνθη κάνναβης με εντυπωσιακές διαστάσεις, που φτάνουν από 70 έως και 130 εκατοστά μήκος και 24 εκατοστά πάχος. Οι πρώτες αναλύσεις δείχνουν ότι πρόκειται για προϊόν με 27% ανώτερη ποιότητα, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την υποψηφιότητά του για το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η επιχείρηση υπέστη τεράστιες καταστροφές από τις θεομηνίες Daniel και Elias που έπληξαν τη Θεσσαλία το 2023. Κι όμως, η ομάδα κατάφερε να ανακάμψει και να παρουσιάσει αυτό που πολλοί χαρακτηρίζουν «θαύμα».

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη είχε η συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό από Γερμανία, Ρωσία, Νορβηγία, Γαλλία και Η.Π.Α. Μέσα από την αξιοποίηση της micronano τεχνολογίας, αναπτύχθηκε ένα πρωτοποριακό σύστημα θερμοκηπιακής καλλιέργειας, το οποίο οδήγησε στα γιγαντιαία άνθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μπουρούνης έχει ήδη καταθέσει αίτηση για την αναγνώριση της καλλιέργειας από τα Ρεκόρ Γκίνες. Ο ίδιος προσκαλεί μεγάλες εταιρείες του κλάδου να επισκεφθούν τα θερμοκήπια στο Κροκίο Αλμυρού. Στόχος του είναι να μεταδοθεί η τεχνογνωσία και να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ραγδαία αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία της φαρμακευτικής κάνναβης, η οποία υπολογίζεται ότι ξεπέρασε το 2024 τα 60 δισ. ευρώ.