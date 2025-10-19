Ηλικιωμένος απ’ την Ινδία το… τερμάτισε, καθώς προσποιήθηκε τον θάνατό τους για να δει ποιος θα παρευρεθεί στην κηδεία.

74χρονος απ’ την Ινδία σκηνοθέτησε τον θάνατό του και έστησε ψεύτικη κηδεία, αφού ήθελε να δει ποιος θα τον θρηνούσε και θα ερχόταν στην τελετή.

Οι κάτοικοι του Κόντσι, ενός μικρού χωριού, έμειναν σοκαρισμένοι όταν έμαθαν για τον ξαφνικό θάνατο του Μόχαν Λαν, ενός πρώην βετεράνου της Πολεμικής Αεροπορίας και έσπευσαν να τον αποχαιρετήσουν.

Εκατοντάδες κόσμος έσπευσε στην κηδεία: Τι έκανε για να τον συγχωρήσουν

Σύσσωμοι, λοιπόν, όλοι οι κάτοικοι του χωριού παρευρέθηκαν στην κηδεία του και συμμετείχαν σε όλες τις παραδοσιακές τελετές. Αλλά όλα ανατράπηκαν μόλις ο 74χρονος σηκώθηκε απ’ το φέρετρο και αποκαλύφθηκε η απάτη του.

«Μετά θάνατον, οι άνθρωποι κουβαλούν το φέρετρο, αλλά ήθελα να το δω και ο ίδιος, να ξέρω ποιοι θα έρθουν και πόσο σεβασμό και στοργη θα μου δείξουν», δήλωσε αργότερα ο Μοχάν σε ερώτηση γιατί έστησε όλο αυτό το παραμύθι.

Ο ηλικιωμένος ζήτησε από μερικούς συγγενείς να τον βοηθήσουν να διαδώσει την είδηση ​​του θανάτου του και έβαλε κι άλλους να τον πάνε στο κρεματόριο πάνω σε ένα στολισμένο κρεβάτι για να κάνουν το κόλπο πιο πιστευτό.