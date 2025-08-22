Μετά τις επιτυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις, που αγκάλιασε το κοινό από όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα, πραγματοποιείται και φέτος από τον Δήμο Τρικκαίων και το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων το 6ο Φεστιβάλ Κωμωδίας 2025. Μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ιδέα που αποτελεί πλέον πολιτισμικό θεσμό της πόλης μας και υλοποιείται υπό την αιγίδα και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό φεστιβάλ με άξονα την κωμωδία και το κωμικό και με ακτίνες δράσεις όλες τις μορφές τέχνης. Το φεστιβάλ, που μας χαρίζει στιγμές γέλιου και ευφορίας, καθιερώνεται πλέον ένα ως θεσμός εκδηλώσεων, δράσεων και δραστηριοτήτων, αλλά και ως ένας «διάλογος» για την εξέλιξη και ανάπτυξη της κωμικής τέχνης, ανάμεσα στους δημιουργούς και στο κοινό.

Συνοπτικά οι δράσεις του Φεστιβάλ: Κινηματογραφικές προβολές ταινιών κωμωδίας, Θεατρικές παραστάσεις κωμωδίας από θεατρικά σχήματα, εικαστικά, μουσική, stand up comedy, αφιέρωμα σε μεγάλους κωμικούς, τοπική καλλιτεχνική δημιουργία. Οι εκδηλώσεις και οι δράσεις του Φεστιβάλ πραγματοποιούνται στο διάστημα Αύγουστος – Σεπτέμβριος.

Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν οι: Νίκος Σακκάς Δήμαρχος Τρικκαίων, Μιχάλης Λάππας Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων, Σοφία Αλεστά Αντιδήμαρχος Οικονομικών- Διοίκησης, Γεωργία Κοτρώνη Πρόεδρος του Δημοτικού Θεάτρου η οποία έχει την οργάνωση και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Νταλάσης ο οποίος έχει την Ιδέα- Καλλιτεχνική Διεύθυνση.

Οι χώροι διεξαγωγής του φεστιβάλ είναι ο Μύλος Ματσόπουλου, ο Θερινός και Χειμερινός Δημοτικός Κινηματογράφος, το Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στο Φρούριο, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης».

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Φεστιβάλ, με επίκεντρο τον Κινηματογράφο, και το Θέατρο και τα εικαστικά ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα υπάρχουν νεότερες ανακοινώσεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η έναρξη των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ πραγματοποιείται με τον Κινηματογράφο και προβολές ταινιών κωμωδίας και κομεντί, στο μοναδικό χώρου του Θερινού Κινηματογράφου στον Πολυχώρο Τέχνης και Πολιτισμού «Μύλος Ματσόπουλου».

Ήδη έχουν παρουσιαστεί οι εξής κινηματογραφικές κωμωδίες:

9-13/8 ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΠΛΑΣΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ Δραματική Κομεντί 102΄

Σκηνοθεσία: Ken Scott

Πρωταγωνιστούν: Leïla Bekhti, Jonathan Cohen

18-21/8 ΕΛΙΟ Κιν. Σχέδια 98΄

Σκηνοθεσία: Άντριαν Μολίνα

Ηθοποιοί: Μεταγλωττισμένο στα Ελληνικά

Ακολουθούν οι ταινίες:

22-25/8 THE FANTASTIC FOUR ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Χιουμοριστική Περιπέτεια φαντασίας 126΄

Σκηνοθεσία: Μάτ Σάκμαν

Μάτ Σάκμαν Ηθοποιοί: Πέδρο Πασκάλ, Τζούλια Γκάρνερ, Βανέσα Κίρμπι, Ράλμπ Ίνεσον, Τζον Μάλκοβιτς

Η νέα ταινία των Marvel Studios. Η ομάδα των 4 αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους, ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό, που ονομάζεται Galactus και τον αινιγματικό του Αγγελιαφόρο, Silver Surfer.

Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Galactus (Ralph Ineson) και τον αινιγματικό του Αγγελιαφόρο, Silver Surfer (Julia Garner). Κι αν το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους όσοι ζουν σε αυτόν δεν ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό, τα πράγματα γίνονται ξαφνικά πολύ προσωπικά.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

Το The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα είναι μια ιστορία αλληλεγγύης, ταυτότητας και αποδοχής, ειπωμένη με σιγουριά. Η σκηνοθεσία του Shakman, η στοχευμένη ερμηνεία όλων των ηθοποιών, και η έμφαση στο ανθρώπινο στοιχείο, καθιστούν την ταινία μία από τις πιο καλοδουλεμένες μεταφορές της Marvel. Μαρία Χαρίτου The Look

Είναι μια αυτάρκης, συναισθηματικά ειλικρινής ταινία με τολμηρή οπτική ταυτότητα, μια ματιά στο τι θα μπορούσε να είναι το MCU χωρίς το βάρος των συνδέσεων και των sequel. Αγγελική Αντωνίου Cinefesto

26-30/8 ΤΡΕΛΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ Κωμωδία 102΄

Σκηνοθέτης: Ακίβα Σάφερ

Πρωταγωνιστούν: Λίαμ Νίσον, Πάμελα Αντερσον, Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, Ντάνι Χιούστον

Μόνο ένας άνθρωπος έχει τις απαραίτητες ικανότητες… για να ηγηθεί της αστυνομικής ομάδας και να σώσει τον κόσμο! Ο υπαστυνόμος Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του στην νέα ταινία ΤΡΕΛΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ (THE NAKED GUN)

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

Ένα εκρηκτικό κωμικό «σφηνάκι» (διαρκεί λιγότερο από μιάμιση ώρα), γεμάτο με αστεία για όλα τα γούστα: από ψαγμένη σάτιρα με κινηματογραφικές αναφορές μέχρι χοντροκομμένα γκαγκ, που ενίοτε δοκιμάζουν τις σύγχρονες συμβάσεις. Αιμίλιος Χαρμπής – Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πιστό στο πνεύμα και στον τρόπο της θρυλικής ομάδας ΖΑΖ, αυτό το κινηματογραφικό τέκνο των «Τρελών Σφαιρών» κάνει τον πατέρα του περήφανο. Γιάννης Βασιλείου -cinemagazine.gr

Το νέο “The Naked Gun” είναι μια ξεκαρδιστικά ανόητη και οπτικά αναβαθμισμένη κωμωδία που, παρά τις όποιες ατέλειες, προσφέρει καταιγιστική ψυχαγωγία και αποδεικνύει πως το γέλιο σε μια σκοτεινή κινηματογραφική αίθουσα παραμένει ανεκτίμητο. Κωνσταντίνα Αχείλα IGN Greece

31/8-3/9 ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Κωμωδία 100΄

Σκηνοθέτης: Νίσα Γκανάτρα

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμι Λι Κέρτις, Λίντσεϊ Λόχαν, Τζούλια Μπάτερς, Σοφία Χάμονς

Αυτό το καλοκαίρι θα είναι ΑΚΟΜΑ πιο απίστευτο.

Η τρομερά αστεία και ζεστή κωμωδία που λάτρεψαν όλοι, 20 χρόνια πριν επανέρχεται με εξίσου ανεβαστική διάθεση και το ίδιο καστ σε τρελά κέφια.

Χρόνια έχουν περάσει από τότε που η Τες και η κόρη της, Άννα, αντάλλαξαν σώματα, και πλέον ή Άννα έχει μια κόρη αλλά και ετοιμάζεται να αποκτήσει μια δεύτερη, ήδη νεαρή, από τον δεύτερο της γάμο που επίκειται. Η “καταραμένη” όμως Παρασκευή θα επαναληφθεί, κι αυτή τη φορά έχει τέσσερα σώματα να ανακατέψει…

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

Το “Freakier Friday” είναι ένα άξιο sequel που συνδυάζει επιτυχημένα τη νοσταλγία της αρχικής ταινίας με φρέσκα στοιχεία, χάρη στις εξαιρετικές ερμηνείες των Lindsay Lohan και Jamie Lee Curtis και στην εστίαση στις πολύπλοκες σχέσεις των γυναικών της ιστορίας. Κωνσταντίνα Αχείλα -IGN Greece

Το Freakier Friday είναι αναμφισβήτητα διασκεδαστικό στο μεγαλύτερο μέρος του. Μερικές φορές αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται μία ταινία. Ιωσηφίνα Γριβέα –Oneman.gr

4-8/9 ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΜΕ; Ρομαντική κομεντί 108΄

Σκηνοθεσία: Σελίν Σόνγκ

Ηθοποιοί: Κρις Έβανς, Ντακότα Τζόνσον, Πέδρο Πασκάλ

Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης.

Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ:

Η σκηνοθέτις βρίσκει ιδανική έκφραση στο ολύμπιας ηρεμίας, εντελώς αντι-ιστριονικό, αινιγματικό χαμόγελο της Ντακότα Τζόνσον, ιδανικό κοντραπούντο στην ατημέλητη απλότητα τού –για πάντα Captain America– Κρις Έβανς, με πολύ ενδιαφέρουσα σφήνα τον Πέδρο Πασκάλ, ο οποίος παίζει, παράδοξα και μαγνητικά, τον ζεν πρεμιέ σαν καρατερίστας! Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος LiFO

Η Celine Song με τους “Materialists” προσφέρει μια ανατρεπτική ρομαντική κομεντί που, πέρα από το φαινομενικά ανάλαφρο ερωτικό τρίγωνο, εξερευνά τη μοναξιά και τον υλισμό, αφήνοντας τον θεατή με ένα βαθύ, συγκινητικό αποτύπωμα. Κωνσταντίνα Αχείλα, Siddhant Adlakha IGN Greece

Αν και δεν καταφέρνει πάντοτε να αποφύγει τα κλισέ του είδους, του προσθέτει μια νέα, φρέσκια πνοή, ιδιαίτερα όσον αφορά την απεικόνιση της πραγματικότητας και τον χειρισμό των χαρακτήρων ως αληθινών, πολυδιάστατων ανθρώπων.

Δημήτρης Παναγόπουλος efsyn.gr

ΘΕΑΤΡΟ

Θεσσαλικό Θέατρο-ΔΗΠΕΘΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Η στρίγγλα που έγινε αρνάκι»

του William Shakespeare

Κυριακή 31 Αυγούστου

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στο Φρούριο ώρα 21:00

Ένας θίασος περιπλανώμενων θεατρίνων ζωντανεύει επί σκηνής τη ρομαντική κωμωδία του William Shakespeare, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο θέατρο και την κοινωνική πραγματικότητα. Το ευρηματικό «θέατρο εν θεάτρω» διαπερνά τη δομή του έργου, θολώνοντας τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και τη ζωή, τον κοινωνικοπολιτικό και τον θεατρικό ρόλο του ανθρώπου, τη μυθοπλασία και την πραγματικότητα.

Εμπνευσμένη από αυτό το σαιξπηρικό τέχνασμα, η σκηνοθέτρια Ελένη Μποζά συγκροτεί ένα σύγχρονο μπουλούκι: έναν θίασο που ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, από «πατρίδα σε πατρίδα», κουβαλώντας την παράδοση της περιπλάνησης στο σήμερα. Έναν θίασο που κινείται όχι μόνο στον χώρο αλλά και στον χρόνο — φτάνοντας στον 21ο αιώνα για να αφηγηθεί, με χιούμορ και θεατρικότητα, διαχρονικές ιστορίες ανθρώπινων σχέσεων.

Μέσα από το γέλιο, τη σάτιρα και την ανατροπή, η παράσταση γίνεται σχόλιο πάνω στην αέναη ανθρώπινη προσπάθεια να περάσουμε από μια εποχή καταναγκασμού προς έναν κόσμο ελευθερίας από τις κοινωνικές επιταγές στην προσωπική επιλογή, από την επιβολή στην επιθυμία.

Αυτό θα γίνει, και πρέπει να γίνει με πολλή τέχνη, αγαπητοί μου κύριοι. Θα είναι μια ωραία διασκέδαση για εμάς αν γίνει με την διάκριση που πρέπει.

~ William Shakespeare, Πρόλογος στο “Ημέρωμα της Στρίγγλας”

Η παράσταση αγγίζει διαχρονικά ζητήματα, με επίκεντρο τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Μπατίστα, πατέρας της Κατερίνας και της Μπιάνκα, έρχεται αντιμέτωπος με τις κοινωνικές νόρμες και τις οικογενειακές ισορροπίες. Η Κατερίνα, η μεγαλύτερη, είναι μια δυναμική, πεισματάρα και ανεξάρτητη γυναίκα που αρνείται να υποταχθεί στους κανόνες της εποχής και να δεχθεί τους γάμους που της προτείνονται.

Η ανατροπή έρχεται με την άφιξη του Πετρούκιου, ενός νεαρού αριστοκράτη που αναλαμβάνει να καταφέρει το ακατόρθωτο: να «δαμάσει» το ανυπότακτο πνεύμα της Κατερίνας. Αυτό που ακολουθεί είναι μια ευφυής και ξεκαρδιστική αναμέτρηση χαρακτήρων και ιδεών, που διατρέχει τα όρια μεταξύ έρωτα, εξουσίας και ελευθερίας, με τελικό αποτέλεσμα μια αληθινή ιστορία αγάπης.

Σκηνοθετικό σημείωμα

[…] Μέσα στην καθηλωτική αγριότητα της εποχής, η κωμωδία προσφέρει όχι την εκτόνωση του θυμού αλλά την δημιουργική του χρήση. Ταυτιζόμαστε για να μπορούμε να συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε και να πράττουμε .Έστω και λίγο. Έστω και λίγο παραπάνω. Με λίγη παραπάνω ενσυναίσθηση για τον Άλλον… τον διαφορετικό, τον ξένο… Άλλωστε όλοι προσπαθούμε να ορίσουμε από την αρχή την ταυτότητα μας…

Το μπουλούκι μας λοιπόν, με τραγούδι και γέλιο θα βγάλει στην φόρα την σκοτεινή μας πλευρά για να την ξορκίσουμε! Και η Κατερίνα, η «στρίγγλα», θα συνεχίσει να περιφέρεται μέσα στους αιώνες, όχι για να γίνει «αρνάκι» αλλά για να μας υπενθυμίζει ότι οφείλουμε να προσπαθούμε λίγο περισσότερο να κατανοήσουμε τον Άλλον, τον διαφορετικό και να αφεθούμε έτσι στην γοητεία του…

Ταυτότητα Παράστασης

Συγγραφέας: William Shakespeare

Μετάφραση: Κώστας Καρθαίος

Σκηνοθεσία: Ελένη Μποζά

Διασκευή – Δραματουργική επεξεργασία: Ελένη Μποζά, Ειρήνη Γκότση

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική Σύνθεση: Γιώργος Ανδρέου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάνος Δαμασκηνός

Παίζουν οι ηθοποιοί: Χρήστος Κορδελάς, Αντώνης Κυριακάκης, Ολυμπία Μπουλογεώργου, Δημήτρης Όντος, Βάνα Σλέιμαν, Δημήτρης Τσικούρας, Χάρης Φλέουρας

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Φώτα -Ήχος: Γιώργος Γκόλαντα – Ρομανός Αλέμης

Διάρκεια παράστασης: 110 λεπτά

TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=8FKlBVn8orQ

Ισχύουν εισιτήρια του ΟΓΑ

Τιμές εισιτηρίων: γενική είσοδος 15€, προπώληση 12€, μειωμένο 10€ (ΑΜΕΑ, ανέργων, πολυτέκνων, τριτέκνων, άνω των 65, μαθητικό, φοιτητικό, ομαδικό άνω των οχτώ ατόμων)

Πληροφορίες:

Τηλ. 2410-621209 από Δευτέρα έως Παρασκευή (9π.μ.-2μ.μ.)

Οδηγίες κρατήσεων – προπώληση εισιτηρίων: 2410-533417 & 6980493082

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-striggla-pou-egine-arnaki-1

Δήμητρας Παπαδοπούλου

“Ο Παππούς έχει Πίεση”

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 21.15

Η ξέφρενη και πιο πετυχημένη κωμωδία της Δήμητρας Παπαδοπούλου, σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη και παραγωγή της εταιρείας Μέθεξις.

Τον ρόλο του Παππού ερμηνεύει ο Τάσος Χαλκιάς. Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά: Άρης Αντωνόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Σύλβια Δελικούρα, Μαριλού Κατσαφάδου, Φωτεινή Μπαξεβάνη.

Ένας παππούς, τρεις εξωφρενικές εγγονές, ένας «μπάτσος», ένας ιδεολόγος νεαρός, ένας «φόνος» και ένα ρομαντικό δείπνο με φακές οδηγούν μια θεότρελη ελληνική οικογένεια σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Τρεις αδελφές σε σημείο καμπής στη ζωή τους, η αναρχική Πόπη, που «πέφτει» στον έρωτα ενός «μπάτσου», η φοβισμένη Φώφη, που κηρύσσει την προσωπική της επανάσταση και θέτει νέους όρους και κανόνες στη ζωή της και, η καριερίστα Μαρία, που έχει στόχο να γίνει επιτέλους μάνα, μπλέκονται σε ανεξέλεγκτες παρεξηγήσεις. Συνδετικός κρίκος όλων, ο αριστερός και με άνοια Παππούς, ο οποίος γίνεται η ιδεολογική έμπνευση για την ίδρυση του νέου πολιτικού κινήματος, με το όνομα «Ψάξου». Το κίνημα που δημιουργήθηκε από τον Χάρη, τον σύντροφο της Μαρίας, φιλοδοξεί να γίνει η φωνή της νεότερης γενιάς των Ελλήνων.

Ο θρυλικός «Παππούς» της Δήμητρας Παπαδοπούλου μετά το ανέβασμα του 1997 και του 2012 επανέρχεται δυναμικά για να δώσει χαρά και γέλιο στα καλοκαιρινά μας βράδια και με περισσότερη «πίεση» από ποτέ.

Σημείωμα Συγγραφέα Δήμητρας Παπαδοπούλου:

Παγκοσμίως, η κωμωδία είναι ένα είδος προς εξαφάνιση. Παντού μαθαίνω πως οι παραγωγοί «κωμωδία ψάχνουν και κωμωδία δεν βρίσκουν»… Είναι μια εποχή που στο θέαμα περισσεύει το δράμα, ο πόνος, η βία, οι ψυχικές παθήσεις και η «σπλατεριά». Γιατί; Γιατί η κωμωδία προϋποθέτει μεγαλοψυχία, που σημαίνει δεν παίρνω τον εαυτό μου σοβαρά, που σημαίνει ξέρω τη μηδαμινότητά μου, ακόμα και την ασημαντότητα του προβλήματός μου και έχω το σθένος να μπορώ να αποστασιοποιηθώ και να γελάσω μαζί του.

Η κωμωδία είναι απλησίαστη πια γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το δράμα που μπορεί εύκολα να κινήσει συναισθήματα με εύκολους τρόπους όπως θανατικά, αρρώστιες, αίματα, βίαιες εκρήξεις και άλλα τέτοια χαριτωμένα. Σπάζοντας ένα κεφάλι π.χ. ή ξεκοιλιάζοντας κάποιον και με την αναβάθμιση της εικόνας και τον πλούτο των εφέ, ξεσηκώνονται εύκολα άφθονα συναισθήματα και συγκινήσεις ενώ το γέλιο είναι ένας πολύ πιο δύσκολος μηχανισμός να παραχθεί και να κινήσει έντονα συναισθήματα. Για όλα αυτά και άλλα τόσα που για την οικονομία της κουβέντας σταματάω εδώ, η κωμωδία παραμένει είδος προς εξαφάνιση, είδος προς μουσείο.

Πάντα όμως εγώ θα παλεύω για αυτό το είδος γιατί είναι το μόνο είδος που εκτιμάει η ψυχή μου.

Ο παππούς έχει πίεση είναι το πρώτο θεατρικό μου έργο που γράφτηκε σε μία δύσκολη για μένα εποχή αλλά που περίσσευε η αγάπη για τους ανθρώπους. Το σίγουρο είναι πως για να κάνεις κωμωδία πρέπει πάνω απ’ όλα να αγαπάς τους ανθρώπους και να μην θες να τους λερώσεις με καμιά σου τοξίνη και να ψάχνεις από το περίσσευμά σου να δώσεις χαρά. Και μέχρι σήμερα, ευτυχώς πάρα πολύς κόσμος γέλασε με αυτό το έργο. Κανένα άλλο συναίσθημα δεν θέλω να μοιράζομαι μαζί σας. Ελπίζω να έχω πάντα τη δύναμη οι δυσκολίες να μπορούν να με κρατάνε σ’ αυτήν την αλχημιστική διαδικασία της κωμωδίας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτό το είδος. Καλή διασκέδαση από μια παλιά δική μου εποχή που έγινε γέλιο και που ελπίζω αυτή η παράσταση να το καταφέρει για μια άλλη μια φορά.

Συντελεστές:

Κείμενο: Δήμητρα Παπαδοπούλου

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ελένη Μπλέτσα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Φανδρίδου

Βοηθός Σκηνογράφου: Κατερίνα Σβορώνου

Creative Agency: GRID FOX

Παραγωγή: Χρήστος Τριπόδης – «Μέθεξις»

Πρωταγωνιστούν (Αλφαβητικά):

Άρης Αντωνόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Σύλβια Δελικούρα, Μαριλού Κατσαφάδου, Φωτεινή Μπαξεβάνη

Στον ρόλο του Παππού, ο Τάσος Χαλκιάς

Ηλεκτρονική Προπώληση: ΕΔΩ

Παραγωγή:

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ» – Χρήστος Τριπόδης

Επικοινωνία: 210 7622034, 6943290294

Stand up Comedy

«Στο Τρέξιμο»: Stand–Up Comedy με τον Σπήλιο Φλώρο,

5 Σεπτεμβρίου 2025, Πνευματικό Κέντρο «Αθανάσιος Τριγώνης», ώρα 21:00

Ο Σπήλιος Φλώρος, ένας από τους πιο επιτυχημένους κωμικούς της Ελλάδας, επιστρέφει με την τρίτη του σόλο παράσταση, “Στο Τρέξιμο”.

Μετά από τις τεράστιες επιτυχίες των Stand up Comedy παραστάσεών του “Ξέρω τις Κινήσεις” και “Ακάλεστος στο Πάρτυ”, που έκαναν sold out εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ο Σπήλιος φέρνει ένα ολοκαίνουριο set, γεμάτο γέλιο, τζέρτζελο και τη χαρακτηριστική του ενέργεια.

Η παράσταση “Στο Τρέξιμο” γράφτηκε – κυριολεκτικά – στο τρέξιμο και μιλάει για όλα αυτά που μας κάνουν να γελάμε και να ταυτιζόμαστε.

Από τους αγώνες στίβου για υπερήλικες (είπαμε κυριολεκτικά στο τρέξιμο) μέχρι και την ζωή μετά τα 25. Από την οικογένεια, στις ερωτικές σχέσεις μέχρι και τη ζωή μετά τον θάνατο.

Το “Στο Τρέξιμο” είναι η πιο αστεία παράσταση του Σπήλιου, γεμάτη με φρέσκα κείμενα και ιδέες.

Ότι δηλαδή χρειάζεστε για να περάσετε ένα αξέχαστο βράδυ.

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά (με opening act)

Είσοδος: 10 ευρώ Early Birds, 12 ευρώ

Πληροφορίες & κρατήσεις: 6946801431

προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/spilios-floros-sto-treksimo-on-tour-1/

Εικαστικά:

Φεστιβάλ Κόμικς

«Καμπίσιοι δημιουργοί» vol. 9

Αρχές Οκτωβρίου

Αρχές Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί, Φεστιβάλ Κόμικς σε συνεργασία με το Συλλόγο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου στον αύλειο χώρου του Πνευματικού Κέντρου.

Tα κόμικς τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει το σεβασμό που τους αρμόζει, με αποκορύφωμα την αναγνώρισή τους ως την 9η -στη σειρά- Τέχνη. Όπως είναι φυσικό, έχει σημειωθεί μια εκ νέου αναγέννηση της τέχνης αυτής, διακρίνοντας παντού σε παγκόσμια κλίμακα, να εφαρμόζεται και να ασκείται κατά κόρον σε διάφορους τομείς, από το σινεμά και τα βιντεοπαιχνίδια μέχρι για παιδαγωγικούς σκοπούς. Κατά συνέπεια, και τα comic festivals είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο πλέον, που πραγματοποιούνται παντού με υπερβολικά αυξανόμενο ρυθμό, ενώ παράλληλα αποκτούν κάθε χρόνο όλο και περισσότερο κοινό.

Το Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

Artist Alley – μπαζάρ από τοπικούς καλλιτέχνες

Έκθεση Εικονογράφησης

Βαψιματικές Παντός Τύπου -graffiti art

Sketch Event (παιχνίδια σκίτσων για τα παιδιά)

Τοπική καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση

Τα Θεατρικά Εργαστήρια του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων, θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους και την δική τους ματιά για την κωμωδία.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων