Αγγελία Πρόσληψης Εργαζόμενου /νης με την Ειδικότητα του/της Ψυχολόγου

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Θέση Εργασίας: Ψυχολόγος

Μονάδα: Κέντρο Ημέρας Άνοιας Τρικάλων «ΝΟΗΜΑ» Περιοχή: Τρίκαλα

Κατηγορία Θέσης: Ορισμένου χρόνου, Μερικής απασχόλησης, Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Μισθοδοτικό καθεστώς: Ενιαίο Μισθολόγιο

Κωδικός Αγγελίας: 2025/ΥΠ.31/Κ.272500/42

________________________________________

Περιγραφή Θέσης:

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας αναζητά έναν/μία Ψυχολόγο, για τη στελέχωση της μονάδας Κέντρο Ημέρας Άνοιας «ΝΟΗΜΑ» στα Τρίκαλα. Ο/Η υποψήφιος/α θα διενεργεί νευροψυχολογικές εκτιμήσεις, θα παρέχει συμβουλευτική / ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό / ομαδικό επίπεδο και υπηρεσίες νοητικής ενδυνάμωσης. Η θέση αφορά σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. Ο φορέας είναι ενταγμένος στο ενιαίο μισθολόγιο.

________________________________________

Αρμοδιότητες:

• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

• Χορήγηση νευροψυχολογικών συστοιχιών και σύνταξη νευροψυχολογικών εκθέσεων.

• Συμμετοχή στην υλοποίηση του κοινοτικού-κλινικού σχεδιασμού.

• Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων νοητικής ενδυνάμωσης.

• Οργάνωση και συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις.

• Επαφές με κοινοτικούς φορείς.

• Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και ομιλιών.

• Διεξαγωγή έρευνας και τεκμηρίωσης των υπηρεσιών.

• Συγγραφή επιστημονικών άρθρων.

________________________________________

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο Ψυχολογίας – αναγνώριση από αρμόδιο φορέα, αν ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε εκτός Ελλάδας.

• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

• Αποδεδειγμένη σε συναφές αντικείμενο κλινική εμπειρία.

• Γνώση Η/Υ (Microsoft Office, Internet).

________________________________________

Προαιρετικά Προσόντα:

• Μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία

• Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.

• Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β.

________________________________________

Πώς να υποβάλλετε το βιογραφικό σας:

Εάν πληροίτε τις απαιτήσεις και ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (σε μορφή Europass στην Ελληνική γλώσσα) στο e-mail: [email protected] με θέμα: Για την Αγγελία με κωδικό 2025/ΥΠ.31/Κ.272500/42.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής βιογραφικών έως 25/08/2025 και ώρα 16:30.

________________________________________

Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.