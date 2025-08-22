Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
Θέση Εργασίας: Ψυχολόγος
Μονάδα: Κέντρο Ημέρας Άνοιας Τρικάλων «ΝΟΗΜΑ» Περιοχή: Τρίκαλα
Κατηγορία Θέσης: Ορισμένου χρόνου, Μερικής απασχόλησης, Εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Μισθοδοτικό καθεστώς: Ενιαίο Μισθολόγιο
Κωδικός Αγγελίας: 2025/ΥΠ.31/Κ.272500/42
________________________________________
Περιγραφή Θέσης:
Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ψυχικής Υγείας αναζητά έναν/μία Ψυχολόγο, για τη στελέχωση της μονάδας Κέντρο Ημέρας Άνοιας «ΝΟΗΜΑ» στα Τρίκαλα. Ο/Η υποψήφιος/α θα διενεργεί νευροψυχολογικές εκτιμήσεις, θα παρέχει συμβουλευτική / ψυχολογική υποστήριξη σε ατομικό / ομαδικό επίπεδο και υπηρεσίες νοητικής ενδυνάμωσης. Η θέση αφορά σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης. Ο φορέας είναι ενταγμένος στο ενιαίο μισθολόγιο.
________________________________________
Αρμοδιότητες:
• Παροχή ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
• Χορήγηση νευροψυχολογικών συστοιχιών και σύνταξη νευροψυχολογικών εκθέσεων.
• Συμμετοχή στην υλοποίηση του κοινοτικού-κλινικού σχεδιασμού.
• Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων νοητικής ενδυνάμωσης.
• Οργάνωση και συμμετοχή σε κοινοτικές δράσεις.
• Επαφές με κοινοτικούς φορείς.
• Διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και ομιλιών.
• Διεξαγωγή έρευνας και τεκμηρίωσης των υπηρεσιών.
• Συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
________________________________________
Απαραίτητα Προσόντα:
• Πτυχίο Ψυχολογίας – αναγνώριση από αρμόδιο φορέα, αν ο τίτλος σπουδών αποκτήθηκε εκτός Ελλάδας.
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
• Αποδεδειγμένη σε συναφές αντικείμενο κλινική εμπειρία.
• Γνώση Η/Υ (Microsoft Office, Internet).
________________________________________
Προαιρετικά Προσόντα:
• Μεταπτυχιακό στη Νευροψυχολογία
• Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.
• Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.
• Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β.
________________________________________
Πώς να υποβάλλετε το βιογραφικό σας:
Εάν πληροίτε τις απαιτήσεις και ενδιαφέρεστε για τη θέση, παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα (σε μορφή Europass στην Ελληνική γλώσσα) στο e-mail: [email protected]
με θέμα: Για την Αγγελία με κωδικό 2025/ΥΠ.31/Κ.272500/42.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής βιογραφικών έως 25/08/2025 και ώρα 16:30.
________________________________________
Εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
