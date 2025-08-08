Αποκλείει την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας για τον θάνατο του Βασίλη Καλογήρου ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας. Σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, η οποία βασίζεται σε δεδομένα από την ιατροδικαστική έκθεση, καθώς και την αστυνομική έρευνα, δεν υπάρχουν ενδείξεις διάπραξης των εγκλημάτων της αρπαγής και της ανθρωποκτονίας. Η υποθερμία φέρεται να θεωρείται πιθανή αιτία θανάτου του 39χρονου.

Στο υλικό της δικογραφίας φέρεται να έχει περιληφθεί και ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που εικονίζει τον Καλογήρου έξω από τη Γιάννουλη, να περπατάει μόνος με κατεύθυνση προς τον Τύρναβο. Εκτιμάται ότι αυτό το βίντεο ανατρέπει τον ισχυρισμό της απαγωγής του 39χρονου μέσα στη Λάρισα. Ο δικηγόρος της οικογένειας του θανόντος, Αθανάσιος Σανιδάς, δήλωσε στην «Καθημερινή» ότι θα προσφύγουν κατά της διάταξης, καθώς εκτιμούν ότι ο Βασίλης Καλογήρου είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Τα ίχνη του Καλογήρου χάθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2024 στη Λάρισα. Οι αναζητήσεις επικεντρώθηκαν από την αρχή στην περιοχή κατά μήκος του Πηνειού – μια διαδρομή που φέρεται να ακολουθούσε σε βόλτες του στο παρελθόν. Κατά τις πρώτες εβδομάδες έφταναν και πολλές άλλες αντιφατικές πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται. Υπήρξε άνθρωπος που υποστήριξε ότι είχε κουρέψει στη Θεσσαλονίκη έναν άνδρα που του έμοιαζε, άλλος θεώρησε ότι τον είχε δει στην Καλαμαριά, ενώ υπήρξαν και μαρτυρίες ότι ο 39χρονος είχε καταφύγει σε μονή της Θεσσαλίας. Εγιναν έρευνες σε μοναστήρια και καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν επιβεβαιώθηκε.

Η αναζήτηση κράτησε εβδομάδες, ώσπου στις 18 Φεβρουαρίου 2025 εντοπίστηκε η σορός του αγνοούμενου σε λοφώδη περιοχή στον Τύρναβο. Από τις αναλύσεις που έγιναν τότε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. δεν είχαν προκύψει ίχνη από ξένο DNA στα νύχια, στο μπουφάν, στο παντελόνι και στα παπούτσια του θανόντος. Στα περίπου 600 μέτρα από το σημείο όπου βρέθηκε υπάρχει ένα ποιμνιοστάσιο. Ενας εργάτης της κτηνοτροφικής μονάδας εντόπισε τη σορό και ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές. Ο θάνατος του 39χρονου φέρεται να είχε επέλθει λίγα 24ωρα μετά την εξαφάνισή του. Η απόσταση που φαίνεται ότι κάλυψε από το σημείο εκκίνησής του φτάνει περίπου τα 18 χιλιόμετρα. Εκείνο το απόγευμα δεν είχε πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο.