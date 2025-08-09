Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν στη μέχρι πρότινος καλή σχέση της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας με την κυβέρνηση και προσωπικά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι τοποθετήσεις του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, το τελευταίο διάστημα, σηματοδοτούν μια στροφή προς ανοιχτή και στοχευμένη κριτική, όχι μόνο απέναντι σε κυβερνητικά στελέχη, αλλά και προς τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Ο κ. Κουρέτας εξαπολύει πυρά για ζητήματα που θεωρεί καίρια και παραμελημένα: την κρίση στο υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, την πορεία των έργων υποδομής και θωράκισης έναντι πλημμυρών, αλλά και για το σοβαρό ζήτημα της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, το οποίο, έναν και πλέον χρόνο μετά την εμφάνισή του, εξακολουθεί να προκαλεί τεράστιες απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.

Χαρακτηριστική ήταν η δημόσια παρέμβασή του στα τέλη Ιουλίου, όταν, σε σκληρό ύφος, υπενθύμισε στον πρωθυπουργό τη δέσμευσή του από την επίσκεψή του στη Λάρισα, στις 2 Σεπτεμβρίου 2024. Όπως ανέφερε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τότε υποσχεθεί πως μέσα σε έναν χρόνο – με χορηγία της Ένωσης Τραπεζών – θα ολοκληρώνονταν οι μελέτες για τα φράγματα Πύλης, Μουζακίου και τη διώρυγα Γυρτώνης – λίμνη Κάρλα. «Έφτασε λοιπόν η ώρα που πρέπει να επισκεφθεί πάλι τη Λάρισα και να μας δείξει τις μελέτες, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπως είχε δεσμευτεί. Τον περιμένουμε», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Το επόμενο «μήνυμα» ήρθε λίγο πριν την υπογραφή σύμβασης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα για έργο άρδευσης στις περιοχές Φαρσάλων και Καρδίτσας. Ο κ. Κουρέτας, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, επέρριψε ευθύνες στο υπουργείο για την υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις για ζωοτροφές και λειτουργικά έξοδα, αλλά και για την απουσία συνεργασίας του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς με το νέο εργαστήριο που ίδρυσε η Περιφέρεια στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην έγκριση πρότασης της Περιφέρειας για μοριακό έλεγχο σάλιου αιγοπροβάτων. «Η πρότασή μας εγκρίθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα να προηγούμαστε της νόσου και όχι να την κυνηγάμε. Πώς, όμως, να ξαναστήσουν τα κοπάδια τους οι πληγέντες, όταν η ευλογιά παραμένει ανεξέλεγκτη;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ 2028

Για όσους παρακολουθούν στενά τη στρατηγική και την πολιτική σκέψη του Περιφερειάρχη, θεωρείται εξαιρετικά απίθανο – εκτός σοβαρού απροόπτου – να υπάρξει οποιαδήποτε προοπτική συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στις περιφερειακές εκλογές του 2028.

Η εξέλιξη αυτή δεν φαίνεται να προβληματίζει τον Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει την αναζήτηση και προσέγγιση προσώπων με κύρος και απήχηση από όλη τη Θεσσαλία. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί στη χώρα μεταβάλλονται, με το ισχυρό 41% της Νέας Δημοκρατίας να μοιάζει πλέον παρελθόν – μια συνθήκη που, όπως φαίνεται, λαμβάνει σοβαρά υπόψη του ο νυν Περιφερειάρχης.

Απόστολος Ράιδος, onlarissa.gr