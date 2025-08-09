Στιγμές ανησυχίας εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Εφήβων – Νεανίδων στην καλλιτεχνική κολύμβηση, που διεξάγεται αυτές τις ημέρες στο Κολυμβητήριο Βόλου «Ιάσων Ζηργάνος».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια επίδειξης, μία αθλήτρια φέρεται να έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο νερό. Συναθλήτριές της έσπευσαν αμέσως κοντά της, ενώ ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν σε επιφυλακή επενέβη άμεσα, προκειμένου να την ανασύρει από την πισίνα χωρίς να διατρέξει περαιτέρω κίνδυνο.

Η έγκαιρη παρέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η αθλήτρια απομακρύνθηκε με ασφάλεια και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Το περιστατικό δεν επηρέασε τη ροή των αγώνων, ωστόσο υπενθύμισε τη σημασία της συνεχούς παρουσίας και ετοιμότητας των ναυαγοσωστών σε αθλητικές διοργανώσεις.

Στο κολυμβητήριο διεξήχθησαν τις προηγούμενες ημέρες οι δύο μεγαλύτερες εγχώριες διοργανώσεις του αθλήματος: το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων (3-4 Αυγούστου) με τη συμμετοχή 75 αθλητών και αθλητριών από 13 σωματεία, και το Πανελλήνιο ΟΠΕΝ (5-6 Αυγούστου), στο οποίο έλαβαν μέρος 115 αθλητές και αθλήτριες, επίσης από 13 ομάδες.

Η παρουσία πλήρως καταρτισμένου προσωπικού ασφαλείας και ιατρικής κάλυψης αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ως βασική προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή τέτοιων υψηλού επιπέδου διοργανώσεων.