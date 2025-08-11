Τα πιο απολαυστικά ψέματα που λένε οι γονείς στα παιδιά και δεν το μετανιώνουν ποτέ

Όταν η φαντασία των παιδιών συναντά την… εφευρετικότητα των γονιών , γεννιούνται μικρά ψεματάκια που δεν πληγώνουν κανέναν – αντίθετα, σώζουν καταστάσεις, χαρίζουν γέλιο και δημιουργούν αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα.

Μια ανάρτηση του πρώην αθλητή και νυν TikTok μπαμπά Matt Leinart άνοιξε το θέμα: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχετε πει στα παιδιά σας – και το κρατάτε για πάντα κρυφό;» Οι απαντήσεις των γονιών ήταν απολαυστικές, δημιουργικές και –ας το παραδεχτούμε– τρομερά χρήσιμες!

Πώς ενθαρρύνουμε ως γονείς το ψέμα

Μερικά από τα πιο ευφάνταστα σχόλια που ξεχωρίσαμε;

«Όταν η μουσική παίζει, σημαίνει ότι ο παγωτατζής δεν έχει παγωτά !»

Μία μόνο πρόταση αρκεί για να αποφευχθεί το παρατεταμένο κλάμα στο πεζοδρόμιο. «Το αυτοκίνητο δεν ξεκινάει αν δεν βάλετε ζώνη!» Και όμως, λειτουργεί. Πολλοί γονείς έχουν πείσει τα παιδιά τους ότι το αυτοκίνητο δεν ξεκινάει ποτέ αν δεν είναι δεμένοι σωστά. Μια χαριτωμένη υπερβολή που βοηθά στην ασφάλεια!

Ένα έξυπνο κόλπο για να παρακαμψουμε την «παγίδα του ταμείου». «Όποιος δεν κοιμάται στο δικό του κρεβάτι, δεν ψηλώνει!»

Και έτσι ξαφνικά, ο ύπνος γίνεται πράξη ανεξαρτησίας. Μόνο τα παιδιά που ξέρουν να πηγαίνουν τουαλέτα πάνε στη Disneyland. Ένας ευφάνταστος τρόπος να ολοκληρωθεί η εκπαίδευση τουαλέτας: «Ο Mickey δεν δέχεται παιδάκια με πάνα στο πάρκο!»

Το κίνητρο είναι… μαγικό.

Πρέπει να λέμε στα παιδιά μας πάντα την αλήθεια ή όχι;

Είναι σωστό να λέμε ψέματα στα παιδιά;

Οι ειδικοί μιλούν για τα λεγόμενα «κοινωνικά ψέματα», εκείνα που λέγονται για να προστατεύσουν το παιδί ή να διατηρήσουν μια μαγική αίσθηση στον κόσμο του. Όπως το ότι η νεράιδα των δοντιών υπάρχει, ή ότι το φεγγάρι μας ακολουθεί για να μας προστατεύει.

Και φυσικά υπάρχουν και τα «πρακτικά ψεματάκια» που απλώς κάνουν τη ζωή όλων ευκολότερη για λίγο – και ναι, είναι εντάξει, όταν λέγονται με αγάπη και λίγη δόση γέλιου!

Στο τέλος της ημέρας, αυτές οι μικρές «αλήθειες» είναι που δημιουργούν και τις πιο όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις. Και αργότερα; Θα τις λένε και τα δικά μας παιδιά στα δικά τους!

Πηγή: upworthy.com

πηγή :https://www.mothersblog.gr/mama/oikogeneia/story/156826/ta-pio-apolafstika-psemata-pou-lene-oi-goneis-sta-paidia-kai-den-to-metanionoun-pote