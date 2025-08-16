Το καλοκαίρι στα Τρίκαλα είναι άρρηκτα δεμένο με τα πανηγύρια. Σχεδόν σε κάθε χωριό, από τα πεδινά μέχρι τα ορεινά, η πλατεία γίνεται τόπος συνάντησης, διασκέδασης και αναβίωσης της παράδοσης.

Με ζωντανές ορχήστρες, παραδοσιακούς ήχους, άφθονο φαγητό και κρασί, σουβλάκια και χαλβά, και χορό μέχρι τα ξημερώματα, τα πανηγύρια αποτελούν σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Οι παρέες πιάνονται χέρι-χέρι στον χορό, οι οικογένειες συναντιούνται, οι νέοι δίνουν τον δικό τους παλμό, ενώ οι μεγαλύτεροι νοσταλγούν παλιές εποχές.

Περισσότερο από μια γιορτή, τα πανηγύρια στα χωριά των Τρικάλων είναι ένας θεσμός που ενώνει τις γενιές και κρατά ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε μια εποχή που η καθημερινότητα τρέχει γρήγορα, οι καλοκαιρινές αυτές βραδιές υπενθυμίζουν την αξία της παρέας, της γειτονιάς και της παράδοσης.

Από τα Ασπροποτάμια μέχρι τα χωριά του κάμπου, κι από τα χωριά του Κόζιακα μέχρι εκείνα των Χασίων, κάθε πανηγύρι έχει τη δική του ξεχωριστή γοητεία – όμως όλα μοιράζονται το ίδιο πνεύμα: την αγάπη για τον χορό, τη μουσική και τη συντροφικότητα.