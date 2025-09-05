Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 8 έως 14 Σεπτεμβρίου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

1η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δευτέρα (08/09/2025) και τις ώρες 18:00΄– 01:00΄ : Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση.

Τρίτη (09/09/2025) και τις ώρες 18:00΄–00:00΄ : Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ.Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία.

Τετάρτη (10/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄ : Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Κουμαριά – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι.

Πέμπτη (11/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄ : Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό.

Παρασκευή (12/09/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄: Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα.

Κυριακή (14/09/2025) και τις ώρες 18:00΄– 00:00΄: Καλαμπάκα – Σκεπάρι – Γάβρος – Θεοτόκος – Αχλαδέα – Ασπροκκλησιά – Ψήλωμα – Κερασούλα – Αγ. Τριάδα.

2η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ