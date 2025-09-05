Ο Όμιλος ΔΕΗ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SOLARIS (Grant Agreement no. 101146377), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών, αξιόπιστων και κερδοφόρων στρατηγικών λειτουργίας και συντήρησης των φωτοβολταϊκών (PV) συστημάτων στην Ευρώπη. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe, έχει διάρκεια τεσσάρων ετών (2024–2028) και συντονίζεται από το Danmarks Tekniske Universitet (Δανία).

Το SOLARIS αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο φυσικών και ψηφιακών εργαλείων, που θα βελτιώνουν την πρόβλεψη, θα ενισχύουν την απόδοση και θα υποστηρίζουν τη συντήρηση φωτοβολταϊκών σταθμών. Στόχος είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεων, με παράλληλη μείωση του κόστους της παραγόμενης ενέργειας κατά 10%.

Η ΔΕΗ συμμετέχει ενεργά στο έργο διαθέτοντας το φωτοβολταϊκό πάρκο «Μπιτάκος» ισχύος 2,6 MW, που βρίσκεται στο Κάστρο-Λυκοβούνι, ως πεδίο δοκιμών για την πρακτική εφαρμογή και επικύρωση των λύσεων του SOLARIS σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγονται δεδομένα όπως μετεωρολογικές μετρήσεις, επικάθιση σκόνης μέσω αισθητήρων, στοιχεία παραγωγής ενέργειας, χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων, καθώς και πληροφορίες για τις διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης.

Παράλληλα, η ΔΕΗ έχει αναλάβει τον σχεδιασμό της στρατηγικής εκμετάλλευσης του έργου, με επίκεντρο την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και την ανάλυση αγοράς, ώστε να μεγιστοποιηθεί η εφαρμογή και η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του SOLARIS. Ο ρόλος της ΔΕΗ απαιτεί στενή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με όλους τους εταίρους με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου.

Η συμμετοχή στο SOLARIS εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε Powertech Όμιλο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συστηματική ενσωμάτωση καινοτομίας, την ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας και τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Το SOLARIS, όπως και τα έργα TWINVEST, RAIDO, DCFlex και XTRUST-6G, αποτελούν σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τον ρόλο της ΔΕΗ στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση.

Σχετικά με τον Όμιλο ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι ο κορυφαίος Powertech Όμιλος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ηγείται του νέου εξηλεκτρισμού και συμβάλλει στην ψηφιακή μετάβαση της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές.

Ο μετασχηματισμός του Ομίλου ΔΕΗ βασίζεται στη δημιουργία ενός καθαρού και ευέλικτου χαρτοφυλακίου παραγωγής, μέσω επενδύσεων σε ΑΠΕ και πλήρους απολιγνιτοποίησης το 2026. Παράλληλα, ο Όμιλος επενδύει στον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής, ενώ έχει τοποθετήσει τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής του στρατηγικής.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Έχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Β. Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Tο παραγωγικό δυναμικό του Ομίλου ανέρχεται σε 12,5GW, με την ετήσια παραγωγή ενέργειας να φτάνει τις 21TWh. Στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2025 η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 6,3GW, ενώ έργα ισχύος 3,7GW βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ενέργειας στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, με περισσότερους από 8,7 εκατομμύρια πελάτες, στους οποίους προσφέρει 33TWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας.

Στον τομέα της τεχνολογίας, συνδέοντας την ενέργεια με την καινοτομία, ο Όμιλος ΔΕΗ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα εποχή της ψηφιακής μετάβασης και επενδύει σε τεχνολογίες αιχμής, από πανελλαδικό δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), έως διεθνή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, data centers και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει υπεύθυνες περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές στις εταιρικές λειτουργίες του, ενισχύοντας τη διαμοιραζόμενη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η πρόοδος του Ομίλου σε θέματα ESG αποτυπώνεται σε αναβαθμίσεις από διεθνείς οργανισμούς όπως S&P Global, CDP, FTSE Russell και ATHEX ESG, καθώς και στη συμμετοχή του στη διεθνή πρωτοβουλία SBTi για το κλίμα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και από το 2001 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.