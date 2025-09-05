Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΕΜΠΟΡΟ

ΕΤΩΝ 91

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλίκη Αγγελάκη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αρετή Αγγελάκη και Γιώργος Δουγάς, Βασίλειος Αγγελάκης και Αλεξάνδρα Κουτή

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Βασίλειος

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».