Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΒΑΣ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΕΜΠΟΡΟ
ΕΤΩΝ 91
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 6.00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αλίκη Αγγελάκη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αρετή Αγγελάκη και Γιώργος Δουγάς, Βασίλειος Αγγελάκης και Αλεξάνδρα Κουτή
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Βασίλειος
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων, το Σάββατο 6 – 9 – 2025 και ώρα 5.30 μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων, του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
