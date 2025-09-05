Για 22η χρονιά το ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων βρίσκεται δίπλα και στηρίζει ενεργά συμπολίτες και συμπολίτισσες με αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Το πρωί της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου 2025 τελέστηκε ο αγιασμός για την πρωινή βάρδια, παρούσης της αρμόδιας αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Δήμητρας Νάτσινα, του εντεταλμένου συμβούλου του Δήμου Τρικκαίων για ΑμεΑ , Βασίλη Τσιούτσια, των φιλοξενούμενων, και μελών των οικογενειών τους. Η κ. Νάτσινα μεταφέροντας τον χαιρετισμό του Δημάρχου Τρικκαίων Νίκου Σακκά τόνισε ητ μέγιστη σημασίαν που αποδίδει η δημοτική αρχή στη συγκεκριμένη δομή, καθώς το έργο της είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στο ίδιο μήκος κύματος ο κ. Τσιούτσιας, που σημείωσε τη συνεργασία όλων (δημοτικής αρχής, υπηρεσιών, προσωπικού, οικογενειών) για να υπάρξει αυτό το σημαντικά ωφέλιμο κοινωνικό αποτέλεσμα. Ευχές απηύθυνε η υπεύθυνη της πρωινής βάρδιας κ. Ανθή Ιτσιου, δεσμευόμενη για συνέχιση και επέκταση των δραστηριοτήτων κοινωνικοποίηση. Η προϊσταμένη της Δ΄νσης Κοινωνικής Μέριμνας κ. Στ. Πελίγκου διαβεβαίωσε για τη συνεχή στήριξη των υπηρεσιών, ενώ παραβρέθηκε και η προϊσταμένη του τμήματος Φροντίδας Παιδικής Ηλικίας κ. Ρ. Ζαλαβρά. Τον αγιασμό τέλεσε ο π. Ανθιμος.