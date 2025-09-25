Ο Σύλλογος Φροντιστών ν. Τρικάλων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την πρόωρη και αδόκητη απώλεια του αγαπητού μας φίλου και συναδέλφου Κωνσταντίνου Λαγού.

Ο Κωνσταντίνος Λαγός υπήρξε παράδειγμα ήθους, αφοσίωσης και προσφοράς στην εκπαιδευτική κοινότητα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στους μαθητές, στους συναδέλφους και σε όλη την τοπική κοινωνία. Η απώλειά του δημιουργεί δυσαναπλήρωτο κενό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Συλλόγου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους στη σύζυγο και τα παιδιά του, στους οικείους του, καθώς και στους συνεργάτες και τους μαθητές και μαθήτριες του.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, ο Σύλλογος θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία στις 12:00 στον Ι.Ν. Αγίου Νεκταρίου.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το έργο, τη διδασκαλία και το παράδειγμά του.