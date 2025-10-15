Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» (16-22 Σεπτεμβρίου) έχει καθιερωθεί ως σημαντικός θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή εναλλακτικών προτύπων κινητικότητας. Το μότο για το 2025 είναι «Κινητικότητα για όλους». Το φετινό θέμα θέτει επίκαιρα στο προσκήνιο την ανάγκη για συστήματα μεταφορών που να είναι προσβάσιμα, οικονομικά προσιτά και δίκαια για όλους και όλες. Στις 22/09/2025 μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης του Σχολείου μας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις, του Δήμου Τρικκαίων, στο κέντρο των Τρικάλων, για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», που είχαν στόχο την προώθηση του μηνύματος «Κινητικότητα για όλους». Οι δράσεις περιλάμβαναν: ενημέρωση για τη χρήση ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων από το Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία Τρικκαίων, αθλητικές δραστηριότητες, κινήσεις με ρόλερς, αγώνες μπάσκετ 3Χ3, χορό και συναυλία.

Συνοδοί των μαθητών/τριών ήταν η κ. Γεωργία Μπακατσή (Φιλόλογος ΠΕ02) και ο κ. Κων/νος Ταμπάκος (Μαθηματικός ΠΕ03).