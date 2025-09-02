Τέσσερα άτομα ένας άνδρας και μια γυναίκα και δύο παιδιά, μέλη μιας οικογένειας τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης έξω από τη Λάρισα.

Ειδικότερα, το τροχαίο καταγράφηκε στο 5ο χλμ Λάρισας – Συκουρίου, όταν δύο οχήματα, ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μια οικογένεια ( ξάδερφος και μητέρα με τα δύο της παιδιά) και ένα βανάκι, συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες.

Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, η Αστυνομία καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής με τους πυροσβέστες να μην χρειάζεται τελικά να επέμβουν καθώς δεν υπήρξε εγκλωβισμός.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα τέσσερα άτομα της οικογένειας τα οποία μεταφέρθηκαν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιο σοβαρό τραυματισμό φέρουν η μητέρα και το ένα παιδάκι στο κεφάλι.

