Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Τρικάλων, καλεί όλους τους συναδέλφους, να παραστούν στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Νομού Τρικάλων, την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Προεδρεύων της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., κ. Βασίλης Πολυμερόπουλος.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο την ενημέρωση και συζήτηση για κρίσιμα ζητήματα και προβλήματα που αφορούν όλους τους κλάδους των Δημόσιων Υπαλλήλων, ενόψει του πανελλαδικού συλλαλητηρίου της Δ.Ε.Θ. που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Συνάδελφοι, τα προβλήματά μας είναι πολλά και σωρευτικά και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.